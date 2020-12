Où en est le développement de la nouvelle console Nintendo Switch Pro ?

Il n'y a pas de Nintendo Switch Pro, Nintendo Switch 2, ou de nouvelle console Nintendo Switch à l'horizon, assène Doug Bowser, directeur général de Nintendo of America qui s’exprimait il y a peu sur l'avenir de la console de jeux la plus vendue de la génération précédente.

Interrogé sur la possibilité d'une mise à jour de la console Nintendo Switch, Bowser reconnaît que des améliorations matérielles - dont le remplacement de l’écran HD à faible résolution - sont toujours en cours de réflexion. Néanmoins, le succès actuel de la Switch et de la Switch Lite n’implique aucune urgence quant à la production d’un tout nouveau modèle.

« La technologie évolue et change constamment. Et nous regardons toujours ce qui vient pour déterminer ce qui peut être amélioré et rendre l'expérience des joueurs plus agréable. Que ce soit sur une plateforme actuelle ou à venir, nous sommes toujours à la recherche d’innovations », indique Bowser. Il ajoute toutefois que « la progression des ventes des Nintendo Switch et Switch Lite en quatrième année est forte. 2020 se révèle comme le point médian de leur cycle de vie ». Autrement dit, nous pourrions attendre encore trois ans de plus l’arrivée d’une Nintendo Switch Pro ou Switch 2.

Cela ne signifie pas pour autant que nous ne verrons pas de mise à niveau du matériel actuel. En 2018, nous avons vu Nintendo commencer à inclure une batterie améliorée dans la chaîne de production des consoles Switch, ce qui a presque doublé leur autonomie en mode portable. Nous avons également constaté l'existence de divers correctifs techniques. Nous pourrions donc bénéficier d'autres changements itératifs qui s'assureront d’une pérennité de la marque Switch jusque 2023.

Rien ne presse

Nous avions déjà entendu de multiples rumeurs convergentes selon lesquelles une Nintendo Switch renforcée serait disponible dès 2021, mais cela semble de plus en plus improbable. Après tout, pourquoi remplacer une console qui continue d'attirer de nouveaux joueurs à un rythme soutenu et de pousser les ventes de franchises rétro ?

Le danger d'introduire une nouvelle génération trop tôt est qu'elle aliène les joueurs avec un nouveau prix, une nouvelle configuration et un nouveau mode d'utilisation qui ne correspondent pas tout à fait au gameplay proposé actuellement par les consoles Switch et Switch Lite.

Une Switch Pro assurerait sans aucun doute une meilleure expérience de jeu - si elle inclut la résolution 4K, un écran Mini-LED et un processeur plus sophistiqué, plusieurs éléments dont nous avons entendu parler l'an dernier. Mais si elle s’affiche plus chère ou proche du prix de la PS5 Digital Edition, quel serait l’intérêt commercial fort de Nintendo ?

N'oublions pas que la Xbox Series S cible de manière assez agressive le tarif de la Nintendo Switch, à savoir 299,99 €. Nintendo devra dès lors travailler doublement dur pour s'assurer que sa console fétiche reste parfaitement adaptée au marché et ne perde pas du terrain face aux consoles de milieu de gamme qui menacent de percer.