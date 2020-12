La nouvelle application Nintendo Switch vous permet de regarder des centaines d’animes sur votre console

L’accès au service de streaming vidéo Funimation est le meilleur cadeau de noël offert aux propriétaires d’une Nintendo Switch. Sous la forme d’une application, il intègre un catalogue de plusieurs centaines d’animes sur la console la plus vendue au monde.

La Nintendo Switch n'est pas foncièrement réputée pour accueillir une gamme complète d'applications de streaming, puisqu’elle embarque essentiellement YouTube et Hulu aux États-Unis. Des services comme Netflix, Amazon Prime Video, ou Disney Plus n’y sont toujours pas disponibles.

Cependant, l’arrivée de Funimation sur Switch, dès le 15 décembre, marque un pas dans la bonne direction. La nouvelle vient d’être annoncée via Twitter, et vous pouvez voir la présentation de la plateforme dans la vidéo partagée ci-dessous.

You’ll never put it down again. Anime arrives on the Nintendo Switch for the very first time via the refreshing new look of the Funimation App. Coming tomorrow! @NintendoAmerica Read on: https://t.co/TetOe3OP18 pic.twitter.com/x5rC5b0Wm1December 14, 2020