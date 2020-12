L’Attaque des Titans, saison 4 : les ultimes épisodes disponibles sur Wakanim et Crunchyroll - mais pas sur Netflix

La saison 4 de L'Attaque des Titans est enfin arrivée. Le premier épisode de l’anime ultra-plébiscité est disponible depuis le 6 décembre sur les plateformes spécialisées Crunchyroll et Wakanim. Les deux services diffuseront chacun des 16 nouveaux épisodes sur une fréquence hebdomadaire - logiquement jusqu’au printemps 2021.

Une bonne nouvelle pour les fans qui attendaient désespérément la suite de la saison 3, achevée il y a un an et demi. Il faut dire que le studio japonais MAPPA a dû composer - comme beaucoup d’autres - avec les restrictions sanitaires de la pandémie mondiale. Et respecter une date de diffusion en 2020 s’est révélé un sacré challenge.

A New Warrior. A New World. A New War. #AttackOnTitan Final Season is now on Crunchyroll! ⚔️🔥 Watch Now: https://t.co/s3b0ophu55 pic.twitter.com/5FL8zgUKt2December 6, 2020

Heureusement, celui-ci a pu être tenu et il est possible de visionner la saison finale de L’Attaque des Titans sur deux catalogues payants au choix. le cas - et les téléspectateurs peuvent commencer à regarder la saison de 16 épisodes dès maintenant. Crunchyroll nécessitera un abonnement mensuel de 4,99 €, contre 5 € pour Wakanim. L’un comme l’autre vous proposent de découvrir leurs services via un essai gratuit de 14 jours - sans engagement. Bon à savoir : si vous êtes prêt à attendre un peu, si vous n'avez rien contre le streaming en basse résolution et si vous pensez pouvoir éviter les spoilers, chaque nouvel épisode sera disponible gratuitement sur Crunchyroll, une semaine après sa sortie.

Netflix perd une bataille

Crunchyroll est toujours, selon nous, le meilleur service de streaming consacrés aux animes, avec un catalogue abondant incluant des franchises phares telles que Bleach, Cowboy Bebop, Fullmetal Alchemist: Brotherhood, Black Clover, Sword Art Online, My Hero Academia, ou Dragon Ball Super.

Netflix ne cache pas son intention de devenir sous peu la première plateforme consacrée au genre. Elle multiplie depuis quelques années maintenant des productions originales à l’image de Violet Evergarden, The Great Pretender et Devilman: Crybaby. Tout en associant à son catalogue des œuvres cultes comme Evangelion, Naruto, Hunter X Hunter.

Il est dommage donc que L’Attaque des Titans n’ait jamais été proposé en intégralité sur Netflix. Actuellement, seules les deux premières saisons sont en ligne. Les abonnés convertis au show phénoménal finissent par chercher sa suite ailleurs. Un manque à gagner d’autant plus important en 2020, puisque L’Attaque des Titans est devenu le manga le plus lu pendant le confinement, avec plus de 100 millions d’exemplaires vendus dans le monde.