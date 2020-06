Les Nikon Z5 et Z30 lancés cet été ? Que cachent ces nouveaux appareils photo sans miroir à prix abordable ?

Deux nouveaux appareils photo sans miroir d'entrée de gamme, le Nikon Z5 et le Nikon Z30, pourraient être lancés prochainement, selon des fuites réputées crédibles. Bien qu’aucune présentation, officielle comme officieuse, n’ait été révélée à ce jour, le très fiable leaker Nokishita a repéré récemment ces deux modèles sur une liste de dépôts de marques russe. Ils seraient enregistrés sous les alias N1929 et N1932.

Une spéculation appuyée par le site Nikon Rumors qui aurait de son côté fait le lien avec le Nikon Z5 plein format et un boîtier APS-C inédit appelé Nikon Z30. Selon cette même source, cette paire d’appareils photo comblerait judicieusement la gamme Nikon sans miroir et serait lancée « dans les trois prochains mois ».

Naturellement, ces rumeurs doivent être traitées avec un maximum de prudence - le Z5 est annoncé depuis l’année dernière, or nous avons obtenu le Nikon Z50 à sa place. Mais en regardant de plus près la Série Z sans miroir de Nikon, il y a de bonnes raisons de croire que les deux appareils seront les prochains lancements de la société.

En ce qui concerne les appareils photo plein format, Nikon dispose actuellement du Nikon Z6 - un appareil polyvalent qui figure actuellement en tête de notre liste des meilleurs appareils photo - et du Nikon Z7 haute résolution. Toutefois, il ne s’agit pas d’un boîtier plein format sans miroir à la hauteur du Canon EOS RP.

Nous ne savons pas encore exactement comment Nikon fera du Z5 son meilleur appareil photo sans miroir plein format à petit prix. Canon y étant parvenu sur l'EOS RP via l’adoption d’un viseur et d’un écran de qualité inférieure, nous pourrions penser que son concurrent en face de même. Il est également possible que Nikon, dans un geste plus audacieux, ait pu supprimer totalement le viseur.

Le Nikon Z30, quant à lui, représenterait un appareil photo APS-C sans viseur avec un écran fixe. Il se situerait sous l'excellent Nikon Z50 et serait le choix d'entrée de gamme pour tous ceux qui cherchent à passer d’un photophone performant à un sans miroir de type EOS RP.

(Image credit: Design Watch)

Une option sans viseur à considérer sérieusement

La rumeur court depuis environ un an et nous pensions, à l’origine, que cet énigmatique appareil photo sans viseur serait le Nikon Z3.

Alors que l'absence de viseur pourrait s’avérer un obstacle pour certains photographes traditionnels, le Nikon Z30 s’affiche comme une option intéressante pour les utilisateurs de smartphones ou les vidéastes à la recherche d'un appareil photo compact hybride.

Nous avons récemment été impressionnés par le Canon EOS M6 Mark II, qui lui non plus ne comporte pas de viseur. Alors qu’il offre une puissance similaire à celle du Canon 90D, mais dans un boîtier beaucoup plus petit.

Plus important encore : cet hypothétique Nikon Z30 embarquerait la même monture Z que des challengers comme le Nikon Z6, permettant ainsi d’ajouter des objectifs à monture Z plus récents ainsi que des objectifs à monture F disponibles via un adaptateur.

A l’heure actuelle, nous attendons des informations officielles sur ces deux boîtiers prometteurs de la série Nikon Z. Nous vous les partagerons dès réception.