Netflix offre gratuitement une partie de ses programmes via YouTube

Netflix a publié plus de 30 épisodes documentaires en intégralité sur sa chaîne YouTube américaine. Ces derniers proviennent de programmes populaires sur la plateforme de streaming, comme Notre planète, En bref (Explained en VO), Babies ou encore Le 13e. Pour les non-abonnés, tous ces contenus sont accessibles gratuitement via la playlist YouTube disponible ici.

Netflix a rendu disponible ces programmes particuliers pour soutenir les enseignants et leurs élèves, pendant la période de confinement total. Parmi les docu-séries les plus intéressantes, Notre planète revient en 8 épisodes de 50 minutes sur les effets du réchauffement climatique et la dégradation de notre écosystème. Il s’agit de l’un des dix programmes Netflix les plus regardés au monde, derrière Stranger Things et La Casa de Papel.

Autre contenu instructif, En bref vous permet de comprendre en quelques minutes à peine tous les rouages d’un sujet précis, du Bitcoin à l’eSport, en passant par la K-Pop. Nous vous recommandons également Le 13e, une plongée dans le système carcéral des Etats-Unis, l’un des plus inégalitaires de la planète. Un titre poignant mis en scène par Ava DuVernay, réalisatrice de la série Netflix coup de poing Dans leur regard.

Au total, le service SVOD offre plus de 20 heures d’information et de divertissement à apprécier sur la plateforme de Google, sans débourser un centime. Un fait inédit pour la firme de Reed Hastings dont l’offre gratuite se résume à une période d’essai d’un mois, pour ses nouveaux abonnés. Reste que le prix de l’abonnement Netflix n’est pas un investissement accessible pour les foyers les plus modestes. C’est pourquoi le géant du streaming vidéo a décidé de faire don d’une partie de son catalogue pour une durée illimitée.

Vous ne pourrez pas les regarder en 4K comme sur Netflix - ils sont limités au Full HD, ce qui s’avère une définition correcte pour de nombreux appareils mobiles. A noter que ces contenus sont sous-titrés en 14 langues aujourd’hui, dont le français.