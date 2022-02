Oubliez les .com et .fr, les adresses web s’écrivent désormais en emoji

Après la sortie de son navigateur dédié aux crypto-monnaies, Opera innove une fois de plus en devenant le premier navigateur à prendre en compte la saisie et la reconnaissance d’emoji dans sa barre d’adresse.

C'est la première fois dans l'histoire de l'internet que les utilisateurs pourront naviguer vers des sites web en saisissant une chaîne d'emoji dans la barre d'URL au lieu de lettres et de mots.

L'ajout des emoji dans Opera a été rendu possible grâce à un partenariat avec Yat. Celui-ci vous donne la possibilité de posséder et d’utiliser des chaînes d'emoji personnalisées. Le vice-président exécutif de la division Mobile d'Opera, Jorgen Arnesen, a donné plus de détails sur ce nouveau procédé dans un communiqué de presse :

"Ce partenariat marque un changement de paradigme majeur dans la façon dont l'internet fonctionne. Cela fait presque 30 ans que le World Wide Web a été lancé auprès du grand public, et il n'y a pas eu beaucoup d'innovation depuis dans la composition des liens URL : les gens incluent toujours des .com dans ces derniers. Grâce à l'intégration inédite proposée par Yat, les utilisateurs d'Opera peuvent se passer du .com ou même de mots dans leurs liens et n'utiliser que des émojis pour être redirigés vers des sites web. C'est nouveau, c'est simple d’accès et c’est plus amusant".

Un langage VIP

Cette bibliothèque inédite, disponible uniquement sur Opera, devrait ouvrir un pan plus large de noms de domaines originaux. Noms de domaines générés lorsqu'un Yat est créé à partir d'une chaîne personnalisée d'emojis.

Les utilisateurs peuvent personnaliser leur page Yat et choisir ou non de la rediriger vers un site existant. Des artistes du monde entier ont déjà créé leurs propres pages Yat, à l’instar de Lil Wayne dont le nom de domaine emoji redirige vers son label. Steve Aoki, G-Easy, Kesha, Young Money, 3Lau et Disclosure font également partie des pionniers Yat.

Suite à cette nouvelle intégration, les adresses web Yat n'ont plus besoin d'être suivies du domaine ".y.at". Parallèlement, les chaînes d'emoji achetées renvoient désormais automatiquement à la page Yat correspondante.

Comme 90% des 4,6 milliards d'utilisateurs d'Internet dans le monde utilisent déjà des emoji pour s'exprimer (source : Brandwatch), l'intégration des caractères Yat par Opera s’adapte enfin à un langage moderne et généralisé. Les utilisateurs intéressés peuvent en savoir plus sur ce procédé inédit, en consultant l’article suivant.