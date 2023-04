Monster Hunter Now : Capcom annonce un nouveau jeu AR façon Pokémon GO sur iOS et Android

Capcom et Niantic sont enfin prêts à lancer le jeu sur lequel ils travaillent en collaboration depuis 4 ans. Ils viennent d’annoncer Monster Hunter Now, un nouveau jeu mobile de réalité augmentée basé sur la célèbre franchise japonaise de chasse aux monstres. Capcom n’a évidemment pas choisi de collaborer avec Niantic au hasard. Rappelons effectivement que Niantic est le développeur de Pokémon GO, la référence dans le domaine des jeux mobiles en réalité augmentée.

Après Marvel World of Heroes qui est le Pokémon GO du MCU, Monster Hunter Now sera le Pokémon GO des monstres. La formule a bien fonctionné avec les Pokémon, donc pourquoi ne pas la reproduire avec le bestiaire de Monster Hunter ?

Chassez des monstres seul ou en équipe dans Monster Hunter Now

Kei Kawai, le directeur produit de Niantic, a expliqué dans une interview que : « nous avons travaillé en étroite collaboration avec Capcom pour respecter l'héritage de Monster Hunter tout en créant une expérience formidable pour les nouveaux joueurs ». Monster Hunter Now sera donc un peu comme avoir Monster Hunter Rise que nous avons testé dans la poche.

Comme tout bon Monster Hunter qui se respecte, le jeu AR de Capcom et Niantic vous permettra de chasser des monstres dans la vraie vie. Vous pourrez traquer les monstres seul ou en faisant équipe avec des amis ou de parfaits inconnus. Vous découvrirez des monstres cachés dans les rues des villes et des villages en vous promenant. Vous pourrez alors les attaquer immédiatement ou utiliser l’objet Paintball pour ramener les monstres chez vous afin de les terrasser seul ou en équipe.

Le teaser de Monster Hunter Now montre des combats qui ont l’air simples et intuitifs, mais suffisamment dynamiques pour ne pas perdre l’ambiance de Monster Hunter. Comme dans Pokémon GO, vous pourrez lancer des attaques en faisant différents gestes du bout des doigts. Sakae Osumi, le producteur senior de Monster Hunter Now, a expliqué que : « nous avons intentionnellement évité d'utiliser des boutons virtuels, donc les attaques sont intuitives et attrayantes ».

Monster Hunter Now sortira en septembre 2023 sur iOS et Android. Vous pouvez déjà vous inscrire pour la bêta ouverte prévue pour commencer le 25 avril.