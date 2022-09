Marvel World of Heroes est le Pokémon Go du MCU

Le développeur de Pokémon Go, Niantic, développe un tout nouveau jeu mobile en réalité augmentée basé sur l'univers Marvel.

Marvel World of Heroes mélangera le gameplay AR de Pokémon Go avec la richesse du bestiaire super-héroïque Marvel. Annoncé dans un teaser assez court, ce nouveau titre prometteur vous permettra de personnaliser votre propre justicier pour déjouer les super-vilains (virtuellement) locaux de contrôler votre quartier.

"Créez votre propre super-héros, patrouillez dans votre voisinage pour déjouer les crimes en cours, et faites équipe avec vos amis ainsi qu'avec les personnalités emblématiques de Marvel tels que Spider-Man, Captain America et Wolverine pour sauver le multivers", peut-on lire dans le descriptif du jeu.

La sortie de ce dernier est prévue pour 2023 sur Android et iOS. Regardez la bande-annonce ci-dessous.

Marvel Go

Marvel World of Heroes repose sur l'expertise de Niantic en matière de jeux mobiles AR, mais ne reproduit pas pour autant son chef d'œuvre initial : Pokémon Go. Dans un communiqué récent (opens in new tab), le concepteur principal du jeu, Neil Melville, explique que celui-ci "offrira beaucoup plus de flexibilité aux joueurs dans la personnalisation des costumes, des silhouettes et des expressions de leurs héros".

Lyza Faylona, productrice principale, ajoute que l'équipe de développement s'est inspirée des MMORPG et souhaite reproduire un univers et des personnages constamment en expansion. Les développeurs mettent l'accent sur l'exploration, ainsi que sur l'interaction avec le monde ordinaire en fonction des pouvoirs choisis de votre super-héros Marvel.

À la différence de Pokémon Go, vous n’irez pas à la chasse aux créatures, vous devrez combattre, perfectionner vos capacités et forger des alliances. La vidéo d’introduction révèle des joueurs brandissant le marteau Mjölnir de Thor, lançant des rafales cinétiques via les yeux comme cyclope ou générant des boucliers énergétiques circulaires à la manière du Docteur Strange. Vous pourrez faire équipe avec d'autres participants, bien que le fonctionnement exact des combats en coopération n'ait pas été détaillé.

World of Heroes sera lancé "bientôt". Vous pouvez vous inscrire au programme bêta du jeu, depuis le site officiel (opens in new tab).