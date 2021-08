L’Apple HomePod ajoute deux nouvelles fonctions premium - pouvez-vous en profiter ?

Les enceintes connectées HomePod et HomePod Mini d'Apple prennent enfin en charge les formats audio Spatial et Lossless, deux grands ajouts que certains utilisateurs ont déjà pu tester sur quelques iPhones et AirPods. Un souci à noter toutefois : il semble que tout le monde ne sera pas en mesure d'adopter ces fonctions haut de gamme.

Comme le rapporte Pocket Lint, les mises à jour bêta desdits HomePods via iOS 15 permettent actuellement d’activer les normes Spatial audio et Lossless. Sauf que le programme bêta n'accueille qu'un nombre limité de participants. En outre, les fonctionnalités inédites n'apparaissent pas pour toutes les personnes inscrites au programme.

Aucune date de déploiement de Spatial Audio et Lossless n’a été communiquée auprès des propriétaires d’une enceinte HomePod, comme des bêta-testeurs. Apple pourrait mettre à disposition ce double standard, lors de la sortie officielle d’iOS 15 cet automne.

Lossless et Spatial Audio creusent-ils l’écart avec les enceintes rivales ?

L'ajout des options Spatial audio et Lossless sur les enceintes intelligentes HomePod ne constituent pas une révolution pour Apple. L’entreprise intègre déjà cette technologie au sein de l'application Apple Music, et elle se veut compatible avec un bon nombre d’appareils iOS comme Android - ainsi qu’avec toute la gamme d’écouteurs sans fil AirPods.

En fin de compte, ces fonctions devraient constituer un excellent complément aux enceintes Apple HomePod. Spatial audio apporte un son surround tridimensionnel qui convient parfaitement à l’usage d’une enceinte, tandis que Lossless aidera à maintenir une qualité sonore élevée - une aubaine pour l’environnement sonore déjà incroyable du HomePod Mini, par exemple.

La possibilité de basculer entre les options Spatial audio et Lossless s’avère également une bonne chose, si l'on considère que Lossless, en particulier, consomme un volume important de données mobiles, et occupe plus de bande passante sur une connexion Wi-Fi - la taille des fichiers employés par Lossless se révélant beaucoup plus impactante.

Si vous n'avez aucun scrupule à augmenter l’empreinte carbone de votre consommation de données, Spatial audio et Lossless pourrait faire de votre HomePod une enceinte connectée de premier ordre, capable de sublimer l’écoute de vos playlists musicales et de podcasts. Pour autant, nous ne recommandons ces fonctionnalités qu'aux audiophiles les plus exigeants et les plus curieux.