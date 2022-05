Meta lance de nouveaux outils pour aider les petites entreprises à communiquer avec leurs clients

Meta vient d'annoncer un certain nombre de nouveaux outils pour aider les entreprises à gérer les échanges avec leur client, leurs annonces ainsi qu'à générer des prospects.

Selon un nouveau communiqué de presse de l'entreprise, les sociétés ont rencontré beaucoup de succès en se faisant découvrir par de nouveaux clients et en ayant des conversations à l'aide de publicités Facebook et Instagram qui ouvrent sur un chat WhatsApp. Afin de faciliter la création de ce type d'annonces, Meta permettra bientôt de créer des annonces complètes directement depuis l'application WhatsApp Business.

Actuellement il est déjà possible de gérer les messages des clients sur Facebook Messenger et Instagram Direct depuis un seul endroit. Mais Meta prévoit d'aller plus loin en intégrant WhatsApp à Inbox afin que plusieurs personnes au sein d'une organisation puissent gérer les messages dans Inbox à partir du même numéro WhatsApp sur plusieurs appareils afin de gagner du temps et de stimuler la productivité.

Meta teste également une nouvelle fonctionnalité de Meta Business Suite qui permettra aux entreprises d'envoyer des campagnes promotionnelles via Messenger aux clients qui y adhèrent.

Amélioration de la génération de prospects et de l'acquisition de clients

En utilisant des outils de génération de prospects, les PME peuvent accroître leur clientèle en trouvant de nouveaux clients et en établissant des relations avec eux. C'est pourquoi Meta étend la gestion complète de la génération de prospects sur sa plateforme avec plusieurs nouvelles fonctionnalités.

Tout d'abord, le produit gratuit Demande de devis sur Instagram permettra aux entreprises de mettre un bouton "Obtenir un devis" sur leur profil Instagram ainsi que d'utiliser des autocollants "Obtenir un devis" dans les Stories. Avec l'une ou l'autre des options, les entreprises peuvent mettre en place des questionnaires personnalisés que les clients devront remplir avant d'entamer une conversation sur un devis.

Les entreprises pourront également bientôt poursuivre les prospects prometteurs en utilisant le filtrage des prospects dans les formulaires instantanés Lead Ads. Les réponses des clients à une question à choix multiple peuvent ensuite être utilisées pour filtrer les contacts en fonction de leur pertinence.

Meta est également en train de tester un formulaire instantané plus souple et plus personnalisé qui permet aux entreprises d'ajouter des éléments visuels et du contenu dans le formulaire afin qu'elles puissent partager des informations plus visuelles sur leur entreprise et nourrir l'intérêt des clients potentiels.

Enfin, les utilisateurs de Meta Business Suite peuvent désormais télécharger des informations sur les prospects directement dans leur propre CRM afin d'assurer un suivi plus rapide des clients potentiels.