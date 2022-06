Les meilleurs forfaits mobiles à petit prix

Récemment, nous avons listé les forfaits mobiles 5G les moins chers et il y avait moyen de faire de bonnes affaires, notamment avec des remises exceptionnelles. Toutefois, nous vous avons expliqué que malgré une vitesse de connexion accrue et bien sûr beaucoup plus rapide sur des antennes 3,5 GHz, la 5G est encore à ses balbutiements. Nous n’aurons pas un réseau 5G complètement stable avant quelques années. De ce fait, les forfaits mobiles non 5G demeurent encore très intéressants. Ces forfaits à petits prix peuvent aussi très bien convenir à votre enfant ou pour une personne âgée qui consomme peu de data.

Ils sont donc destinés à des utilisateurs ayant des besoins limités en dehors de leur domicile. Néanmoins, vous verrez que certains opérateurs par le biais de leur filiale proposent des tarifs extrêmement avantageux et qui sont souvent en promotion pour une durée (très) limitée. En lisant cet article, il faudra vite vous décider à sauter le pas avant que les offres en question ne disparaissent.

(Image credit: Red by SFR)

1. Red by SFR 5 Go pour 5€ / mois Le meilleur forfait mobile pour les économes Visiter le site (opens in new tab) Idéal pour les enfants ou les personnages âgées avec un accès à internet se résumant à l'essentiel Rapport qualité/prix honorable Accès au très bon réseau SFR Sans engagement Les 5 Go peuvent être atteints très vite

Et on commence par le forfait d’entrée de gamme de chez Red by SFR qui propose 5 Go de data pour la somme réduite de 5€/mois. Ce petit forfait conviendra très bien pour accompagner le premier smartphone de votre enfant et est donc destiné à un usage basique. A ce prix, vous avez tout de même droit aux appels, SMS/MMS illimités et de, curieusement, 6 Go depuis l’Union Européenne et les DOM alors que vous n’avez le droit qu’à 5 Go sur le territoire métropolitain. Évidemment, le forfait fait l’impasse sur la 5G à ce prix mais la 4G est d’autant plus suffisante que lorsque vous ne pouvez compter que sur une enveloppe data aussi restreinte. Cette offre est disponible jusqu’au 13 juin 2022.

(Image credit: Syma)

2. Syma Mobile 1 Go pour 1,90€ / mois Le meilleur forfait mobile pour les collégiens Visiter le site (opens in new tab) Prix ultra bas SMS / MMS illimités, point important dans cette gamme de prix Réservé à un usage extrêmement limité

Syma Mobile, qu’est-ce que c’est ? Jeune entreprise née en 2015, elle a gagné le statut de MVNO c’est-à-dire le droit de s’appuyer sur le réseau des opérateurs historiques. Ainsi, cela a permis à l’entreprise de réduire considérablement les couts d’exploitation et de proposer des forfaits à prix réduits.

Toutefois, les forfaits sont low cost mais suffisants pour certaines cibles, notamment les collégiens disposant d’un smartphone économique, histoire de rester en contact avec leurs parents et amis. Un petit forfait pour réduire la facture et proposer un forfait axé sur l’envoi et la réception de SMS.

(Image credit: Syma)

3. Syma Mobile 150 Go pour 10,90€ / mois Le meilleur forfait mobile pour faire le plein de data à prix très contenu Visiter le site (opens in new tab) Enormément de data pour un prix très contenu Appels SMS/MMS illimités Sans engagement Prix dérisoire 8 Go seulement depuis l'UE et les DOM : c'est extrêmement peu au regard du nombre global de données disponibles sur le territoire métropolitain Pas de 5G alors que d'autres opérateurs le proposent déjà dans cette gamme de prix Opérateur encore assez confidentiel

On continue avec ce petit opérateur low cost avec cette offre très avantageuse sur le papier. C’est une excellente affaire puisque très peu de personnes consomment jusqu’à 150 Go de data par mois, ce qui vous donne accès à un forfait quasi illimité pour la modique somme de 10,90€ / mois… mais qui ne propose que seulement 8 Go depuis l’Europe et les DOM. Hélas, il fait lui aussi l’impasse sur la 5G et vous n’aurez le droit qu’à une connexion 4G. Suffisante pour encore beaucoup de personnes, mais certains forfaits d’autres opérateurs proposent déjà la 5G dans cette gamme de prix, avec, on vous l’accorde, beaucoup moins de data. C’est un choix à faire.

(Image credit: La Poste Mobile)

4. La Poste Mobile 60 Go pour 9,99€ / mois Le meilleur rapport qualité/prix reposant sur le réseau SFR Visiter le site (opens in new tab) Bénéficiaire de l’infrastructure 5G Petit prix Nombre convenable de data Sans engagement La 5G activante pour 5€ de + / mois

Utilisant l’infrastructure du réseau SFR, La Poste Mobile s’est avéré être un excellent petit opérateur low cost destiné aux petites bourses. Il propose en ce moment un tarif avantageux de 60 Go pour 9,99€ / mois, des appels, SMS/MMS bien entendu illimités et de 15 Go depuis l’Europe et les DOM. Toujours pas de 4G inclus dans le forfait, mais La poste Mobile propose néanmoins d’activer la 5G sur ce forfait précis pour 5€ de plus par mois. Le forfait, dans sa globalité est certes moins avantageux que le précédent mais celui-ci exploite le réseau de SFR qui est excellent. Attention : l’offre se termine le 6 juin !

(Image credit: NRJ Mobile)

5. NRJ Mobile 7 Go pour 4,99€ / mois Le meilleur forfait mobile sur réseau Bouygues Télécom Visiter le site (opens in new tab) Très petit prix Appels SMS/MMS illimités Les 7 Go proposés sont tous utilisables depuis l'Europe et les DOM Réseau Bouygues Télécom Les 7 Go partent malgré tout très vite

NRJ Mobile utilise l’infrastructure de Bouygues Telecom et propose trois forfaits à moins de 10€ très avantageux. C’est l’entrée de gamme qui nous intéresse ici avec celui proposant 7 Go d’internet pour moins de 5€. Bien sûr, pas de 5G ici pour un tel prix mais l’accès minimum à internet qui conviendra à bien plus de personnes qu’on ne le croit. L’avantage, c’est que les 7 Go sont tous utilisables depuis l’Europe et les DOM. Les appels, SMS/MMS, sont eux, illimités depuis la France.

(Image credit: NRJ Mobile)

6. NRJ Mobile 130 Go pour 9,99€ / mois La meilleure série limitée du moment Visiter le site (opens in new tab) 130 Go de données utilisables, c'est énorme pour cette gamme de prix Réseau Bouygues étendu Appels SMS/MMS illimités Sans engagement Seulement 15 Go / 130 Go utilisables hors territoire métropolitain

Habituellement proposé avec un nombre ridicule de 100 Mo de données internet utilisables, une version spéciale est proposée actuellement au même prix mais avec 130 Go. C’est pour le coup un excellent rapport qualité / prix et un très bon forfait contrairement à sa version classique que l’on ne vous recommande pas. 13 Go sont utilisables depuis l’étranger et la connexion 4G s’appuie sur le réseau Bouygues. Cependant, toujours pas de 5G à l’horizon.

(Image credit: Free Mobile)

7. Free Mobile 50 Mo pour 2€ / mois Le meilleur forfait mobile pour les seniors Visiter le site (opens in new tab) Les SMS/MMS sont illimités, pas mal pour un aussi petit forfait Seulement 2€ mensuels Ne conviendra qu'aux faibles consommateurs du Web

On a peut-être dans la famille une personne âgée qui n’a jamais su naviguer sur le net et qui a seulement besoin d’un téléphone pour le strict nécessaire (appeler et recevoir des SMS). Ce tout petit forfait qui continue de traverser les années conviendra parfaitement à ces usagers seniors qui ne font qu’envoyer des messages ou les recevoir. Toutefois, il peut s’avérer efficace de désactiver internet dans les paramètres du téléphone, puisque Free ne bloque pas l’accès web au-delà du seuil dépassé. Cette manipulation peut éviter des mauvaises surprises à la fin du mois.

(Image credit: Free Mobile)

8. Free Mobile 90 Go pour 9,99€ / mois Le meilleur forfait mobile pour les fans de foot Visiter le site (opens in new tab) 90 Go de données Moins de 10€ Ligue 1 Uber Eats en intégralité Offre limitée se terminant le 14/06 Pas de 5G

Continuons de miser sur Free Mobile avec le forfait 90 Go en ce moment proposé à seulement 9,99€mois. Un tarif très appréciable mais on vous l’annonce tout de suite, il n’y a toujours pas de 5G incluse – seulement de la 4G+ maximum. Comme on vous l’avait expliqué dans un précédent top, c’est moins gênant puisque Free utilise massivement les antennes 700 MHz pour sa 5G contrairement aux autres opérateurs historiques comme SFR ou Orange qui utilisent davantage les antennes 2,1 GHz et 3,5 GHz. Au final, c’est un excellent rapport qualité-prix et il faut être un gros consommateur de données pour utiliser entièrement ses 90 Go en connexion 4G. Cerise sur le gâteau : Free a conclu un partenariat avec la Ligue 1 Uber Eats et vous propose de regarder tous les matchs du championnat grâce à ce forfait.

(Image credit: Cdiscount)

9. Cdiscount Mobile 100 Go pour 7,99€ / mois Le meilleur forfait mobile pour faire le plein de data Visiter le site (opens in new tab) 100 Go pour 7,99€, offre imbattable Même prix reconduit une deuxième année Rapport qualité / prix vraiment incroyable Réseau Bouygues 5G encore absente Offre à durée limitée

Encore plus avantageux que la proposition précédente, cette offre vous procure 100 Go en 4G pour la modique somme de 7,99€ / mois, sans engagement. 12 Go seront utilisables depuis l’Union Européenne et les DOM avec toujours une connexion 4G. Le prix de l’abonnement sera reconduit une deuxième année. Toutefois, il s'agit d'une offre spéciale limitée dans le temps, et qui pourrait être dépubliée d'un jour à l'autre. Sautez rapidement sur l'occasion si elle vous intéresse.

(Image credit: B&YOU Bouygues Telecom)

10. B&YOU 5 Go pour 4,99€ / mois Le meilleur forfait mobile si vous vous limitez à l'essentiel Visiter le site (opens in new tab) Sans engagement Rapport qualité/prix convenable Systèmes de communication illimités Offre limitée Seulement 5 Go d'internet

Terminons cette liste avec une offre de B&YOU, filiale de Bouygues Télécom. Jusqu’au 10 juin inclus, vous avez droit à une très bonne offre de moins de 5€ mensuel pour 5 Go. Ce n’est pas beaucoup, mais suffisant pour pas mal de personnes. Les appels SMS/MMS sont illimités et il est sans engagement.