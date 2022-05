Les meilleurs forfaits mobiles 5G pas chers : trouvez la meilleure offre en 2022

La 5G est l’un des sujets techs les plus riches de ces dernières années. Arrivée en 2020, la connectivité 5G a suscité plusieurs polémiques, notamment sur les effets de son déploiement comme de son usage sur notre santé. Aujourd’hui, la 5G est bien installée en France et les opérateurs disposent désormais d’au moins une offre de connexion nouvelle génération. Néanmoins, comme pour l’arrivée de la 4G en 2012, certains opérateurs offrent un débit plus rapide que d’autres, mais ne disposent pas forcément la meilleure couverture nationale.

Il est bon de rappeler que pour profiter d’une connexion 5G, vous devez posséder un smartphone estampillé 5G, comme par exemple les iPhone 13, les Samsung Galaxy S22 ou encore le One Plus 10 Pro. Ensuite, il faut bien faire attention à prendre un forfait 5G qui couvre la zone dans laquelle vous habitez pour éviter toute mauvaise surprise. Certaines offres listées ci-dessous disparaissent bientôt, c’est le moment de faire votre choix !

(Image credit: Red by SFR)

1. Red by SFR 80 Go à 18€ / mois Visiter le site Bénéficiez du meilleur réseau SFR 5G avec des antennes 3,5 GHz 100 Go d'internet garantis Seulement 14 Go depuis l'internat. C'est peu. 10€ la recharge pour 50 Go

Le forfait Red by SFR est plébiscité depuis quelques années pour ses prix attractifs et un coût au Go bien en dessous de la moyenne par rapport à la concurrence. Bien sûr, SFR remet le couvert depuis l’apparition de la 5G dans l’hexagone et propose le forfait le plus attractif pour ce mois de mai 2022. Bénéficiez avec ce dernier de 80 Go de données mobiles et de 12 Go depuis l’international. Il vous sera possible d’acheter une recharge de 50 Go pour 10€ si vous dépassez les 80 Go garantis. Comme c’est la norme depuis pas mal d’années, les SMS/MMS sont illimités sur le territoire national mais aussi depuis toute l’Union Européenne et l’outre-mer.

(Image credit: Free)

2. Free Forfait 5G 210 Go à 19,99€ / mois Visiter le site Toujours un bon rapport qualité / prix Beaucoup de data Sans engagement Une bonne couverture nationale... ... En théorie. Grosse majorité d'antennes 700 MHz. Un débit toujours plus faible que ses concurrents

Free est considéré, à juste titre, comme l’opérateur qui fait baisser les prix des forfaits mobiles. Néanmoins, il pèche davantage pour la vitesse de connexion concédée, bien souvent jugée lente et associée à une faible couverture du territoire. Depuis quelques temps, Free se vante dans ses publicités de disposer de la meilleure couverture 5G. Malheureusement, c’est plus compliqué que cela puisque techniquement il ne s’agit que d’antennes de 700 MHz donc cela ressemble plus à de la 4G améliorée qu’à une véritable connexion next-gen. En recensant ces antennes, qui sont au nombre de plus de 13 000, l’opérateur bénéfice effectivement de la meilleure couverture « 5G ». C’est tout bonnement logique que Free propose un forfait moins cher que ses concurrents. Moins de 20€ pour un forfait à 210 Go, on fait difficilement mieux. Depuis les autres pays européens, vous aurez le droit aux appels SMS/MMS illimités ainsi que 25 Go/mois déduits du forfait initial. Le problème, c’est que Free reste Free, et que malgré une très bonne couverture, son débit reste relativement moins bon que ses concurrents.

(Image credit: Orange)

3. Orange 5G 120 Go à 20,99€ / mois au lieu de 32,99€ Visiter le site Plus grande couverture 3,5 GHz Meilleur débit en théorie Une belle promotion Engagement de 12 mois Prix normal relativement cher pour 120 Go

Une belle affaire pour ce forfait orange qui bénéficie en ce moment d’une belle promotion. Le forfait comprend 120 Go en 5G (débit réduit au-delà) et appels SMS/MMS illimités. Depuis l’international, les appels et SMS/MMS continuent d’être illimités tandis que vous aurez le droit à 70 Go d’internet déduits du forfait initial. Actuellement, le forfait coûte 20,99€ pendant 12 mois puis 32,99€. Le réseau orange bénéficie de plus de 3000 antennes de 5G. Proportionnellement au nombre d’antennes 5G activées par chaque opérateur, c’est orange qui déploie le plus massivement la 5G dans les 3,5 GHz. Selon le baromètre 4G/5G de QoSi, c’est bien orange qui a la meilleure 5G, avec un débit descendant moyen de 321 Mb/s.

(Image credit: SFR)

4. SFR 5G 140 Go à 21€ / mois pendant 12 mois Visiter le site Meilleure couverture 5G Plus grand nombre d'antennes 3,5 GHz tout opérateur confondu Forfait avec engagement

Une belle offre pour un nombre non négligeable de data. Les appels SMS / MMS sont sans surprise illimités depuis la France vers tous les fixes et mobiles de France métropolitaine et des DOM. Vous aurez le droit à 100 Go d’internet mobile depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre. Au 31 décembre 2021, SFR bénéficiait de la meilleure couverture 5G avec plus de 2800 antennes 3,5 GHz et de plus de 2000 antennes 2,1 GHz pour un total de presque 5000 sites 5G.

(Image credit: Bouygues Telecom)

5. Bouygues Telecom 5G 90 Go à 20,99€ pendant 12 mois Visiter le site Des avantages bonus tels que le prêt d'un appareil en cas de perte ou de vol Un réseau 5G déjà bien développé avec 1400 communes couvertes 90 Go peut paraître faible au vu du prix fort après un an

Un prix honorable pour bénéficier de 90 Go et d’appels SMS/MMS illimités. Bouygues a toujours essayé de limiter ses prix pour se positionner légèrement moins cher que ses concurrents excepté Free. Avec ce forfait, vous bénéficiez d’un prix relativement attractif avec 00 Go au prix de 20,99€ la première année, puis 35,99€ pour l’année suivante. Il y a déjà près de 1400 communes qui sont couvertes par la 5G. Parmi les grandes villes on retrouve Nice, Lyon, Reims ou encore Marseille. 50 Go déduits des 90 Go en France seront utilisables en Europe, dans les DOM, depuis la Suisse et Andorre.

(Image credit: B&YOU Bouygues Telecom)

6. B&YOU 5G 130 Go, à 24,99€ / mois Visiter le site Un rapport qualité / prix excellent La qualité du réseau Bouygues Telecom Sans engagement Seulement 20 Go utilisables à l'étranger

La filiale de Bouygues Télécom affiche un prix avantageux et peut par conséquent utiliser le réseau 5G mis en place par Bouygues. A 130 Go pour 24,99€ / mois, c’est un prix très attractif. Cependant, seulement 25 Go seront utilisables au sein des autres pays européens, ce qui est beaucoup moins que les concurrents ou même pour les forfaits de la filiale mère. Il faudra donc faire attention si vous avez l’habitude de voyager en dehors du territoire français. Les appels, SMS/MMS sont bien sûr illimités.

(Image credit: Prixtel)

7. Prixtel 5G 140 Go 9,99€ / mois Visiter le site Meilleur rapport qualité / prix jusqu'à présent Forfait personnalisable Utilise le réseau SFR, qui bénéficie de la meilleure couverture 5G Seulement 20 Go utilisables hors territoire français Service client difficile à joindre selon plusieurs avis clients

Prixtel est un opérateur de téléphonie mobile qui s’est spécialisée dans l’offre de forfaits flexibles. Ce qui veut dire que le prix peut varier chaque mois en fonction de la consommation réelle de l’abonné. A chaque appel, Prixtel s’engage à planter un arbre. L’opérateur se dit ainsi être « écolo ». En 2021, ce petit opérateur est racheté par SFR mais continue sur la même ligne, c’est-à-dire rester un opérateur écologique qui assure être neutre en rejets de Co2. L’avantage, c’est que Pirxtel utilise désormais le réseau SFR, qui bénéficie de la meilleure couverture 5G. Pour ce top, c’est le forfait 5G 140 Go qui nous intéresse, puisqu’il propose un rapport qualité / prix absolument imbattable jusqu’à présent. Puisqu’il est au prix de 9,99€ jusqu’au 23 mai, au lieu de 15,99€. C’est un forfait modulable qui peut être personnalisé par le client. L’inconvénient, c’est que seulement 20 Go peuvent être utilisés dès lors que l’on sort du territoire français.

(Image credit: Cdiscount)

8. CDISCOUNT MOBILE 130 Go 24,99€ / mois Visiter le site Sans engagement Seulement 17 Go en 4G à l'étranger

Pour aller droit au but, c’est quasiment le même forfait que ce que propose Bouygues Telecom et son forfait 5G 130 Go. Cependant, la différence se situe à l’étranger, puisque la connexion descend en 4G dès que l’on quitte le territoire français et que le client bénéfice seulement de 17 Go. Ce qui peut aller vite pour quelqu’un qui voyage souvent.

(Image credit: Bouygues Telecom)

9. Bouygues 5G 150 Go 27,99€ / mois (au lieu de 33,99€) les 12 premiers mois Visiter le site 150 Go depuis la France et 80 Go depuis l'UE et la Suisse Prêt d'un appareil en cas de panne ou perte On cherche encore

Une belle offre pour qui veut faire le plein de data à travers une promo. Pour 27,99€ mois au lieu des 33,99€ prévus, vous aurez le droit à une pelleté de Go pour être tranquille et éviter de payer un surplus en cas de dépassement. De plus, vous pourrez utiliser 80 Go en dehors de l’Hexagone, dans tous les pays de l’Europe géographique dont la Suisse. Bouygues vous donne le droit à une seconde carte SIM internet pour utiliser votre forfait sur un second appareil. Les appels sont illimités vers plus de 120 pays et les SMS illimités en France métropolitaine et depuis l’Europe, les DOM et la Suisse. Pour finir, l’opérateur vous prête un appareil en cas de panne, perte, vol ou casse.

FAQ

Est-il indispensable de passer à la 5G en 2022 ? Comme chaque nouvelle technologie réseau déployée, les avantages d’une transition vers la 5G sont nombreux. Les pages internet se chargent beaucoup plus rapidement lorsque vous naviguez en ligne, le streaming vidéo est bien plus confortable puisque vous bénéficiez de la qualité optimale tout au long de votre connexion. Mais la 5G demeure encore jeune, et bien des communes n’en sont pas encore pourvues. Il faut absolument vérifier sur si votre commune est couverte par la 5G par l’opérateur en question. Se pose aussi la question des antennes de débit. Si Free se vante de posséder la meilleure couverture, en théorie, ce n’est pas si simple et les utilisateurs sont en partie trompés. La 5G est captée par plusieurs types d’antennes notamment du 700 MHz, 2,1 GHz et 3,5 GHz, cette dernière étant la plus rapide. Si Free, a, techniquement, la plus grande couverture à ce jour, la très grande majorité des utilisateurs sont connectées à des antennes 700 MHz qui ressemblent plus à de la 4G+ améliorée qu’à de la véritable 5G. Il faut donc faire attention à ce que vous recherchez : si vous voulez la plus haute connexion, assurez-vous d’être connecté à une antenne 3,5 GHz, qui est encore assez rare pour l’instant. Concernant les antennes 3,5 GHz, c’est SFR qui a la meilleure couverture pour l’instant. Tout est une question de lieu et si vous êtes souvent en déplacement. La 5G en est encore à ses balbutiements et le sera encore pendant deux ou trois ans. Il n’est donc pas indispensable de passer à la 5G cette année.

Quand la France sera-t-elle intégralement couverte ? Difficile de répondre à cette question étant donné que certaines campagnes reculées sont toujours dépourvues de 4G. Néanmoins, il a été dit que la construction du réseau 5G en France prendra dix ans. Naturellement, ce sont les plus grandes agglomérations en qui sont pourvues en premier. Avant l’activation des premiers réseaux 5G, il était demandé aux opérateurs de couvrir chacun au moins deux villes d’ici la fin de l’année, sur novembre et décembre 2020. Il faut aussi prendre en compte les réfractaires à la 5G qui n’empêcheront en rien l’installation mais qui pourraient les retarder par le biais d’actions via des associations. Comme la 4G a ses débuts en 2012, la construction d’un réseau étendu 5G prendra beaucoup de temps et on peut espérer avoir une couverture quasi complète à l’horizon 2030.

Faut-il changer de smartphone pour passer à la 5G ? C’est une question qui rejoint la première. Il faut avant tout vérifier si votre commune est couverte par la 5G. Si vous êtes chez Free, vérifier si vous votre téléphone sera connecté à une antenne haute fréquence comme du 3 GHz minimum. Dans le cas contraire, cela ne servira à rien de changer de téléphone uniquement pour la 5G, à moins que vous vous contentiez des antennes basse fréquence. Si votre commune est bien couverte par la 5G, il faut changer et prendre un smartphone compatible 5G car la plupart encore utilisés ne le sont pas.

La 5G est-elle dangereuse pour la santé ? C’est une polémique née en 2017 et qui s’accroche. Des réfractaires à cette technologie next-gen ont pris peur et ont voulu faire stopper son développement. Selon eux, la 5G conduira à une augmentation générale massive de l’exposition aux ondes. Ensuite, les dangers de l’exposition aux champs électromagnétiques de radiofréquences agissent sur le corps et les cellules et augmentent considérablement le risque de cancer et de perturbations génétiques. Néanmoins, même si cette peur de la 5G est légitime, aucun argument n’est valable et ne s’appuie sur aucune thèse scientifique concrète. Selon l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES), cette peur est infondée. Il y a plus de dix ans, l’OMS s’intéressait déjà de près aux réactions que le corps peut engendrer vis-à-vis des ondes. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), qui fait partie de l’OMS, s’est penché sur le sujet et a classé diverses ondes électromagnétiques dans des tableaux. Dans ce classement, on y trouve les ondes électromagnétiques classées dans la catégorie des agents « peut-être cancérogènes pour l’Homme ». Cependant, c’était une catégorie qui concernait un domaine pour lequel on ne disposait pas assez de données pour conclure définitivement à un risque de cancer. L’OMS a donc encouragé les instances sanitaires internationales à poursuivre les études. Aujourd’hui, les agences françaises, comme l’ANSES, estiment peu probable que le déploiement de la 5G ne présente de risques inédits pour la santé de la population. Cette conclusion concerne les antennes 700 MHZ, 2,1 GHz et 3,5 GHz. Cependant, pour les futures antennes 26 GHz, encore indisponibles en France et ce jusqu’en 2023, les indications sont trop peu nombreuses pour effectuer des recherches. En l’état, la 5G ne présente pas de nouveaux risques pour la santé.