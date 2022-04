Les séries Marvel peinent à attirer de nouveaux abonnés sur Disney Plus

Selon une nouvelle étude compilée par Parrot Analytics, Moon Knight, WandaVision et l’ensemble des séries Marvel diffusées sur Disney Plus impactent peu la croissance potentielle du nombre d'abonnés sur la plateforme de streaming vidéo.

D'après les conclusions de Parrot Analytics, chacune des productions TV de Marvel a connu son pic d’audience (internationale) dans les deux semaines suivant son lancement. La demande du public pour Loki, Hawkeye, Falcon et le Soldat de l’Hiver ou What If ?.. a également dépassé la plupart (sinon la totalité) de leurs concurrents sur cette période phare. Par exemple, les épisodes disponibles de Moon Knight ont été 93,5 fois plus visionnés qu’un épisode de série TV lambda programmé dans le même temps.

Cependant, si ce chiffre - et ceux des autres productions Marvel - constitue évidemment une bonne nouvelle pour Disney et Marvel Studios, les données relatives à chaque série issue du MCU suggèrent que le quintet n'a pas joué sur l’augmentation des souscriptions au service Disney Plus.



Les séries Marvel suivent toutes un schéma similaire en termes de demande du public. (Image credit: Parrot Analytics)

Comme le démontre le graphique ci-dessus, chaque série du Marvel Cinematic Universe a suivi une trajectoire similaire à celle de ses homologues dans les semaines qui ont suivi le lancement. Parmi les cinq séries télévisées, la demande du public a été la plus forte pour WandaVision (102,1 fois plus regardée qu'une série standard), tandis que Hawkeye a affiché la demande la plus faible (68,6 fois plus demandée seulement).

D'après Parrot Analytics, ces données indiquent que Moon Knight et les cinq autres productions TV ne servent que le public établi du MCU, c'est-à-dire ceux qui ont vu tous les films et séries Marvel à ce jour. Il semble donc que ces propositions aident uniquement Disney Plus à conserver sa base d'abonnés, mais qu'elles ne contribuent pas nécessairement à séduire de nouveaux téléspectateurs.

Est-il possible, alors, que l'expansion rapide du MCU ait eu un impact négatif sur sa capacité à attirer de nouveaux fans et à réduire par la suite le volume de la chaîne Marvel existante sur Disney Plus ? Peut-être. À l'heure actuelle, le MCU comprend 27 films et six séries, un chiffre qui peut donner la migraine et effrayer les néophytes potentiels qui pourraient être rebutés par la quantité de contenu qu'ils doivent consommer pour rattraper leur retard.

En revanche, nous ne comptons que 11 films et 2 séries en live-action Star Wars, un marathon qui reste digeste à démarrer pour tout curieux. D'accord, il faudra ajouter les sept saisons de la série animée The Clone Wars, plus quatre saisons pour Rebels et une saison de The Bad Batch, en rab. Néanmoins, bien que ces séries soient canonisées, leur visionnage demeure facultatif pour apprécier la chronologie de la saga Star Wars. Jusqu'à ce que la série autonome Ahsoka Tano arrive sur Disney Plus…

Aujourd’hui, The Mandalorian - de loin l'œuvre Star Wars la plus majeure de ces trois dernières années - qui représente le principal recruteur d’abonnés pour Disney Plus. La bouille de Bébé Yoda a en effet généré une demande du public 161,5 fois supérieure à la moyenne de celle pour n’importe quelle série télévisée récente.

(Image credit: Parrot Analytics)

The Mandalorian a permis de lancer la plateforme Disney Plus dès novembre 2019 dans le monde et en avril 2020 en France. Étant donné qu'il existait peu de films et de séries originales au sein du catalogue initial, The Mandalorian aura bénéficié de la rareté des films et séries proposés par le service.

Il reste à voir si Star Wars continuera de fédérer une nouvelle audience autour du service SVOD. Le Livre de Boba Fett a montré que l’intérêt pour la licence n’était pas toujours au rendez-vous. Avec l'arrivée de la série très attendue Obi-Wan Kenobi le 27 mai, nous aurons une indication plus claire sur l’efficacité de cette franchise par rapport à celle de Marvel. Si Obi-Wan Kenobi génère une demande similaire à celle de The Mandalorian, alors Star Wars deviendra la propriété bien-aimée de Disney. Elle devrait ainsi bénéficier de plus de projets à venir. Au détriment des adaptations Marvel ?