Les joueurs sur Mac M1 d'Apple peuvent désormais bénéficier du support natif de la Nvidia GeForce Now

GeForce Now de Nvidia, le populaire service de jeux en ligne en cloud de la société, vient d'ajouter la prise en charge native des Mac, Macbooks et du nouveau Mac Studio équipés de processeurs Apple de la série M1 dans sa mise à jour 2.0.40, offrant ainsi aux utilisateurs de Mac davantage d'options pour jouer aux meilleurs jeux Mac.

Selon Nvidia, le support natif signifie une consommation d'énergie plus faible, un démarrage plus rapide des applications et une meilleure performance globale. En revanche, les iPad Air et iPad Pros basés sur M1 font exception, en raison de la politique de l'App Store d'iOS, qui exige que tout service de jeu en nuage soit exécuté en tant qu'application web via Safari.

Autre avantage : une superposition améliorée, qui affiche le débit d'images du jeu en cours d'exécution à la fois sur le serveur et du côté du joueur. Cette fonction n'est pas seulement utile à des fins de diagnostic, mais elle peut aussi rendre plus attrayante la mise à niveau vers la formule plus onéreuse RTX 3080 (1440p/120 FPS), puisque les joueurs peuvent voir le serveur exécuter un jeu plus rapidement que dans leur formule actuelle.

Analyse : Pourquoi le cloud-gaming est-il important ?

Les services de streaming basés sur le cloud pour les jeux sur PC semblent être la dernière tendance croissante, surtout si l'on considère le coût élevé de la construction ou de l'achat d'un PC personnel. Avec une connexion Internet décente, presque n'importe quel ordinateur peut faire tourner les meilleurs jeux PC ou d'autres services moyennant un abonnement mensuel.

Le service GeForce Now de Nvidia est une option populaire, offrant plusieurs niveaux d'adhésion, dont le plan Priorité 1080p/60 FPS et le plan RTX 3080 (1440p/120 FPS). Il y a aussi Shadow, qui sera relancé le 18 mai, et qui propose des jeux PC entièrement à distance plutôt qu'un simple service de streaming.

Si d'autres entreprises se lancent dans cette tendance, nous pourrions voir apparaître une grande variété d'options de jeux en cloud et la concurrence qui en résulterait signifierait très probablement que les prix resteraient abordables tout en maintenant une qualité de service élevée. Et comme la relance de Shadow pourrait le prouver (en cas de succès), des services pour PC en général pourraient également être proposés, allant de l'OS à d'autres programmes coûteux.