Le spin-off de The Mandalorian confirmé par le dernier épisode

Attention, certains spoilers de la saison 2 de The Mandalorian, épisode 8 - ou du chapitre 16 : The Rescue sont à suivre.

La saison 3 de The Mandalorian devra peut-être attendre un peu. La séquence post-générique de l'épisode 8 de la saison 2 de The Mandalorian indique clairement que le prochain chapitre de l'univers télévisuel de Star Wars sera un spin-off appelé Le Livre de Boba Fett, axé sur le chasseur de primes titulaire qui a été réintroduit dans cette saison de la série phare de Disney Plus.

La date de sortie du Livre de Boba Fett a été confirmée pour décembre 2021 par une carte teaser dans l'épisode.

Cela correspond à ce que nous avons appris sur l'avenir de Star Wars récemment. La semaine dernière, lors de la journée des investisseurs Disney, Kathleen Kennedy de Lucasfilm a mentionné que le prochain chapitre de l'histoire de The Mandalorian arriverait à temps pour Noël 2021, sans pour autant spécifiquement parler de la saison 3 de The Mandalorian. De plus, alors qu'elle discutait de ce sujet, une image de The Mandalorian mettant en scène Boba Fett joué par Temuera Morrison figurait en arrière-plan. Nous savons maintenant pourquoi.

Des rumeurs d'une série dérivée de Boba Fett, peut-être à filmer avant la troisième saison de The Mandalorian, ont circulé ces derniers mois. La séquence de post-générique a confirmé que Le Livre de Boba Fett arrivera en décembre 2021.

Nous supposons que cela signifie que la saison 3 de The Mandalorian suivra en 2022. Mais nous mettrons cela à jour lorsque Lucasfilm en dira plus sur le sujet.

Voici quelques captures d'écran des cartes teaser de la fin de la saison 2 :

Image 1 sur 2 (Image credit: Lucasfilm/screengrab) Image 2 sur 2 (Image credit: Lucasfilm/screengrab)

Boba Fett vient de tuer Bib Fortuna

Comme le suggèrent les crédits du chapitre 16 de The Mandalorian, "The Rescue", cette série sera centré sur Boba Fett (Temuera Morrison) et Fennec Shand (Ming-Na Wen). On ne sait pas exactement quelles aventures ils vont vivre, mais cet épisode se termine avec l'arrivée de Boba Fett sur Tatooine pour exécuter un personnage que les fans de Star Wars n'auront sans doute pas oublié du Retour du Jedi : Bib Fortuna.

Autrefois connu comme le bras droit de Jabba le Hutt, le Twi'lek avait pris un peu de pouvoir en tant que nouveau dirigeant de son palais. Il est à présent décédé, et Fett est assis sur le trône de Jabba. Espérons que quelqu'un l'a nettoyé depuis que le Hutt a été tué par Leia lors du premier acte du Retour du Jedi.

Le Livre de Boba Fett pourrait-il explorer les dessous criminels de l'univers de Star Wars ? Cela semble être une excellente occasion de faire participer les autres chasseurs de primes de Fett de l'univers Star Wars, comme Dengar et IG-88.

Il nous faudra attendre décembre 2021 pour en savoir plus.