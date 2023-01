La technologie audio DTS:X débarque sur les TV OLED de LG pour un son encore plus immersif

LG a annoncé que ses nouveaux téléviseurs de 2023 offriront pour la première fois un support natif pour les codecs audio DTS, y compris le rival Dolby Atmos DTS:X.

Xperi, la société derrière le DTS:X, a révélé dans un communiqué de presse que les derniers téléviseurs OLED et LCD haut de gamme de LG intégreraient son codec audio. Plus tard, LG Korea aurait confirmé à FlatPanelsHD (s'ouvre dans un nouvel onglet) que tous ses téléviseurs OLED 2023 (y compris le LG C3 et le LG G3) et les "QNED85 et plus" seront capables de décoder les codecs audio DTS, DTS:X et IMAX Enhanced. Cependant, LG a ajouté que les haut-parleurs de son téléviseur ne pourront pas lire le son amélioré DTS:X, mais qu'ils pourront simplement envoyer les données à un système sonore externe compatible.

Les codecs DTS et DTS:X de Xperi sont utilisés par de nombreux disques Blu-ray et les films Marvel améliorés par IMAX sur Disney Plus. Par conséquent, en prenant en charge ce codec, les téléviseurs OLED 2023 de LG bénéficient d'une mise à jour intéressante de l'audio par rapport à leurs prédécesseurs (et de nombreux rivaux). Si vous avez une bibliothèque de Blu-ray (comme beaucoup de fans de home cinéma purs et durs), vous apprécierez ! Bien sûr, vous aurez besoin de l'une des meilleures barres de son ou d'un récepteur AV pour réellement entendre la différence, mais cette limitation n'est pas illogique - la grande majorité des téléviseurs ne disposent pas d'enceintes capables d'utiliser correctement les codecs audio immersifs comme le DTS:X et le Dolby Atmos.

Qu'est-ce que le DTS:X ?

Le DTS:X partage beaucoup de caractéristiques avec un codec audio alternatif : le Dolby Atmos. Tout comme Atmos, le DTS:X vise à créer une scène sonore réaliste et multidimensionnelle où le son se déplace autour de vous pour apporter un rendu plus réel à ce que vous regardez. Par exemple, si un hélicoptère vous survole dans le film que vous regardez, le DTS:X et le système d'enceintes adéquat donneront l'impression qu'il survole réellement votre tête.

Comme Dolby Atmos, il est basé sur les objets dans l'espace 3D, plutôt que sur les canaux. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un type de configuration spécifique pour qu'il fonctionne - il est capable de tirer parti des barres de son avec trois canaux de haut-parleurs, ou avec quinze.

Mais il y a quelques différences, comme le fait que le DTS:X prenne en charge des débits binaires plus élevés (sur le papier, il peut restituer une meilleure qualité audio) bien que Dolby affirme que Atmos est plus efficace dans l'utilisation de son débit binaire, ce qui donne au final une qualité sonore comparable pour les deux.

Les barres de son et les enceintes utilisent des codecs pour connaître la provenance du son afin de vous immerger dans l'action diffusée à l'écran (Image credit: Samsung)

Mais le point essentiel, c'est que tous les contenus ne pourront prendre en charge le DTS:X et le Dolby Atmos simultanément. De nombreux Blu-ray et Blu-ray 4K privilégieront le DTS:X, tandis que beaucoup des meilleurs services de streaming - comme Netflix et Amazon Prime Video - n'utiliseront que le Dolby Atmos. Disney Plus est l'un des rares streamers à s'écarter de cette tendance en annonçant que les versions améliorées IMAX de ses films Marvel utiliseront le son DTS.

Les téléviseurs de 2023 de LG prenant en charge le DTS:X et le Dolby Atmos offriront aux utilisateurs la capacité de profiter, avec la meilleure qualité possible, de contenus provenant de sources - qu'ils soient diffusés en streaming ou lus sur un disque.

N'oubliez pas qu'un téléviseur qui indique qu'il prend en charge le DTS:X et le Dolby Atmos ne signifie pas que ses haut-parleurs intégrés sont - nécessairement -capables de restituer le son à l'aide de ces codecs. Comme c'est le cas pour les écrans LG, ils ont simplement la capacité de transférer les données Dolby Atmos et DTS:X vers un système audio ou une barre de son capable de les utiliser.