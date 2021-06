La Samsung Galaxy Watch Active 4 nous offre un défilé tout en couleurs

Nous avons entendu plusieurs bruits de couloirs distincts sur le design de la prochaine Samsung Galaxy Watch Active 4, mais ce n'est que maintenant que nous pouvons profiter d’un aperçu succinct de son look. Un facteur de forme qui ressemble beaucoup à celui de la Galaxy Watch Active 2, avec quelques changements clés.

Des visuels non officiels du produit, fournis par OnLeaks (un leaker on ne peut plus fiable) dévoilent l’aspect de la Samsung Galaxy Watch Active 4, reposant sur un écran circulaire en verre 2D - incluant des bords plus plats que la Galaxy Watch Active 2, et des boutons agencés différemment.

(Image credit: GizNext / OnLeaks)

Ces derniers semblent en effet plus proéminents, de sorte qu'il sera probablement plus facile de les localiser et de les utiliser à l’aveugle. Mieux encore : la Watch Active 4 ne délivre aucun espace inutile entre le bracelet et le cadran de la montre, contrairement à la Watch Active 2.

La fuite d’OnLeaks comprend en outre d'autres détails, laissant supposer que la Samsung Galaxy Watch Active 4 disposera d’un corps en aluminium avec deux tailles possibles : 40 mm et 44 mm. Ici, point de distinction avec le modèle précédent.

La montre connectée Samsung sera aussi commercialisée sous plusieurs coloris : plus exactement en noir, argent, vert et or (voir le rendu ci-dessus).

En ce qui concerne les spécifications techniques, nous resterions sur une smartwatch accueillant un nouveau chipset de 5 nm, fonctionnant sous la révision de Wear OS - développée conjointement avec Google.

Enfin, la Samsung Galaxy Watch Active 4 coûtera apparemment 400 $ (attendons-nous à la même somme en euros), avec un lancement prévu le 28 juin. Cependant, nous prendrons cette dernière affirmation avec prudence, car bien que Samsung organise un événement à cette date, on pense qu'il sera axé davantage sur l’interface de la future smartwatch plutôt que sur le matériel en lui-même. Qui plus est, la date du 3 août est évoquée par un large consensus de sources.

Quoi qu'il en soit, la fenêtre de lancement de la Samsung Galaxy Watch Active 4 se rapproche, tout comme celle de la Samsung Galaxy Watch 4. C’est une période passionnante pour les fans de montres connectées à la recherche d’une alternative aux meilleures Apple Watch.

Via PhoneArena