La PS5 en précommande dès le 5 mars ?

Nouvelle semaine, nouvelle rumeur sur la PlayStation 5. La dernière indiscrétion concernant la prochaine console de Sony concerne la date d’ouverture des précommandes. Alors que la firme japonaise pourrait présenter officiellement la PS5 le 29 février, la commercialisation de celle-ci démarrerait cinq jours plus tard. Le 5 mars.

C'est du moins ce qu'affirme le compte Twitter @PSErebus, qui avait divulgué précédemment la date de sortie du jeu The Last of Us 2. Une source qui semble donc bien informée mais envers laquelle nous demeurons assez sceptiques. Ce (ou ces ?) twittos anonyme livre en effet des rumeurs sur le calendrier PS5 à des fréquences beaucoup trop rapprochées pour s’avérer crédibles.

If you wanna stack it up man you gotta work for it. Pre orders for PlayStation 5 begin in March pic.twitter.com/amBhIMU0ZrDecember 28, 2019