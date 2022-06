La Nvidia RTX 3080 est désormais la carte graphique la plus populaire auprès des joueurs PC

Nvidia semble vendre beaucoup plus de cartes graphiques RTX 3080 depuis le mois dernier, et d'autres modèles RTX 3000 d'ailleurs, du moins si l'on en croit la dernière enquête Steam.

Menée en mai 2022 auprès des joueurs PC utilisant la plateforme Steam, cette dernière (opens in new tab) révèle que la RTX 3080 grimpe plus rapidement dans le classement des cartes graphiques les plus actives. Elle était en effet présente dans 1,27% des PC sondés en avril, contre 1,51% en mai - soit une augmentation de 0,24%.

Parmi les autres grandes gagnantes, citons la RTX 3070, qui occupe la seconde place, avec un gain de 0,19%... pour atteindre une part totale de 2,13 %. Mais aussi la RTX 3060, qui occupe la quatrième place, avec un gain de 0,18% et une occupation totale de 2,36%.

Rappelez-vous, il s'agit de la mesure des plus fortes croissances et les RTX 3080, 3070 et 3060 ne se hissent toujours pas au sommet du classement général des GPU actifs sur Steam. Celui-ci est actuellement dominé par la GTX 1060 (qui concentre 7,17% des configurations présentes sur le service). Les RTX 3060 et 3070 sont respectivement en dixième et onzième position, et la RTX 3080 grimpe à la quinzième place (elle se rapproche de la RTX 3060 Ti en quatorzième position, qui a également gagné 0,15% d’occupation ce mois-ci).

Une croissance impressionnante… mais probablement éphémère

Il est intéressant de voir que les cartes graphiques RTX 3000 enregistrent des gains solides dans tous les domaines, en particulier la RTX 3080 qui, bien sûr, ne représente nullement un GPU bon marché. Cela dit, les prix baissent - à mesure que la disponibilité de la RTX 3080 et des autres GPU Ampere s'élargit. Et il n'est donc pas surprenant de voir la carte graphique escalader le classement Steam.

Bien qu'une augmentation de 0,24% en mai peine à sembler impressionnante, c'est la plus forte hausse constatée pour ce modèle depuis le début de l'année. En janvier, cette carte graphique était présente dans 1,11% des PC Steam surveillés, et ce chiffre a progressé pour atteindre 1,27% en avril. La hausse de mai est bien plus importante que sa progression intégrale depuis le début de l’année.

Il ne faut pas s'emballer sur une seule source de statistiques donnée, bien sûr, car elles ne sont pas nécessairement représentatives de l'ensemble du marché, mais les statistiques de Valve correspondent à ce que l'on pourrait attendre, étant donné le renouvellement des stocks porté par Nvidia ces derniers mois - et la baisse des prix obtenue par pression.

Un obstacle pourrait néanmoins se dresser face à la progression des cartes graphiques RTX 3000, comme l'a récemment observé Nvidia. En effet, alors que l'offre de GPU GeForce devrait rester forte dans un avenir proche, la rumeur veut que Nvidia soit sur le point de dévoiler ses cartes RTX 4000 next-gen. Dès lors, de nombreux joueurs devraient retarder tout achat potentiel jusqu'à ce que ces nouveaux produits soient mis en vente. Le premier GPU de cette gamme, le RTX 4090, pourrait potentiellement sortir en août prochain, d’après de multiples bruits de couloir.

