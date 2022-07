La dernière mise à jour de Windows 11 corrige le bug de l'Explorateur de fichiers

Microsoft affirme avoir corrigé un problème qui provoquait le plantage de l'Explorateur de fichiers chez certains utilisateurs de Windows 11.

Dans sa dernière mise à jour optionnelle cumulative Preview, KB5015882, le géant de Redmond a apporté un total de 20 améliorations à son dernier système d'exploitation.

Parmi elles, deux concernent les plantages de l'Explorateur de fichiers, à savoir l'arrêt du fonctionnement du programme lorsque les utilisateurs appuient sur les boutons de lecture et de pause des claviers de certains appareils, et l'arrêt du fonctionnement du programme lorsque l'utilisateur fait apparaître le sous-menu du menu Démarrer (Win+X) alors qu'un écran externe est connecté à son terminal.

Installation du correctif

Cette mise à jour ne doit pas être confondue avec les mises à jour cumulatives qui sont diffusées dans le cadre du Patch Tuesday. Cette mise à jour est facultative et ne traite pas les vulnérabilités et autres problèmes de cybersécurité. Au lieu de cela, elle apporte uniquement des améliorations et des corrections de fonctionnement. De plus, elle est en mode preview, ce qui signifie que la plupart des utilisateurs ne l'obtiendront que le mois prochain (dans ce cas précis, en août).

Pour inciter le système d'exploitation à installer cette mise à jour, les utilisateurs doivent se rendre dans Paramètres > Windows Update et sélectionner "Rechercher des mises à jour". Si des mises à jour facultatives sont disponibles, les utilisateurs seront invités à les télécharger et à les installer.

Outre ces deux mises à jour, Microsoft a également introduit une option permettant de recevoir des notifications urgentes même lorsque l'assistance au démarrage est activée, ainsi qu'une option permettant de mettre à jour Windows 11 vers la version la plus récente, au premier démarrage.

Elle a également corrigé un bug qui affichait une fenêtre vide impossible à fermer lorsque les utilisateurs survolaient l'icône de recherche dans la barre des tâches, ainsi que le bug qui empêchait certains outils de dépannage de s'ouvrir.

La liste complète des améliorations du système et des corrections de bugs, ainsi que des explications détaillées de chaque correction individuelle, sont disponibles dans le bulletin d'assistance KB5015882 sur ce lien. (opens in new tab)

Via: BleepingComputer (opens in new tab)