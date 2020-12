Votre iPhone est désormais le meilleur support pour jouer à Cyberpunk 2077

Les débuts de Cyberpunk 2077, l'un des jeux les plus attendus de 2020, ont été difficiles. Si le jeu déçoit sur consoles PS4 / Xbox One avec une version encore instable et des graphismes peu engageants, il pourrait encore intéresser les possesseurs d’un iPhone ou d’un iPad… maintenant que Google Stadia fait une entrée remarquée sur iOS, sous la forme d’une application web.

La plateforme de cloud gaming, qui est naturellement déjà disponible sur Android, a jusqu'à présent subi un blocus de la part d’Apple, les conditions générales d’utilisation de l’App Store s’avérant défavorables à la méthode de distribution de Stadia. La solution de Google pour contourner cette exclusion ? Un raccourci Safari optimisé en plein écran. Le lecteur Stadia fonctionne parfaitement sur le navigateur d'Apple, et comme les commandes sont directement couplées aux serveurs cloud de Google, nous obtenons un détournement quasi transparent pour les utilisateurs iOS.

Pour accéder à la nouvelle application web Stadia iOS, il suffit de vous rendre sur www.stadia.google.com depuis votre appareil mobile Apple, de cliquer sur le bouton de partage puis sur l’option « Ajouter à l'écran d'accueil ». Stadia sera alors épinglé sur votre écran d'accueil et s'ouvrira en mode plein écran lorsque vous appuierez sur son icône. En lieu et place du navigateur Safari.

Night City ouvre ses portes sur votre iPhone / iPad

Et Cyberpunk 2077 dans tout ça ? Eh bien, comme mentionné plus haut, il y a une disparité énorme entre le jeu PS4 et Xbox One (les versions PS5 et Xbox Series X n'ont pas encore été lancées), et l’édition réservée aux PC haut de gamme. Sur ces derniers, les performances graphiques sont bluffantes et la progression de l’histoire se retrouve à peine perturbée par quelques bugs supportables.

Stadia, en tant que service de streaming vidéoludique, vise à reproduire le rendu d’un PC Gamer moyen à haut de gamme - mais sans avoir à investir pour cela dans une configuration trois fois plus chère qu'une PS5. Ici, le seul prix d'entrée est celui de Cyberpunk 2077, récupérable via la boutique Stadia - ainsi que d’un abonnement « Pro » qui vous offre quelques titres gratuits et une résolution 4K garantie.

Via cette souscription, vous pouvez lancer Cyberpunk 2077 sur votre PC, votre TV (avec l’aide d’un dispositif Chromecast), vos appareils mobiles Android, et maintenant depuis votre smartphone ou votre tablette iOS. A vous donc les balades infinies dans les rues de Night City, alors que vous voyagerez vous-même dans les transports en commun !

Les abonnés mobiles Stadia font état d'une expérience très stable (à condition que votre débit Wi-Fi ou cellulaire corresponde aux exigences recommandées), et bénéficient également d'un accès instantané au jeu. Aucun téléchargement n'est nécessaire, et tous les correctifs ou patches que l’éditeur CD Projekt Red déploiera seront appliqués automatiquement. Avec les iPhones les plus récents figurant parmi les meilleurs équipements mobiles du marché (et déjà dans la poche de beaucoup d’utilisateurs), cela fait des smartphones Apple l'un des meilleurs supports pour découvrir Cyberpunk 2077.

Le compromis ? Vous devrez supporter un input lag légèrement plus élevé que si vous disposiez du jeu dématérialisé ou physique sur votre machine. L’une des faiblesses relatives aux plateformes de cloud gaming. Pour autant, vous disposerez ici d’une ressource extrêmement abordable et premium pour apprécier à sa juste valeur ce hit AAA longtemps espéré.