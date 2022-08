Vous êtes abonné Amazon Prime ? Lancez gratuitement l’un des meilleurs jeux Assassin’s Creed

Les membres Amazon Prime peuvent se procurer un grand nombre de jeux PC gratuits ce mois-ci, dont un titre culte issu de la série Assassin's Creed.

Après StarCraft: Remastered, les abonnés Amazon Prime pourront réclamer Assassin's Creed Origins dans le cadre du line-up Prime Gaming de septembre. Cet opus sorti en 2017 a marqué un changement de rythme significatif pour la franchise, en abandonnant son gameplay furtif au profit d'éléments plus RPG. Il a établi une nouvelle formule qui a depuis été suivie dans Assassin's Creed Odyssey et Assassin's Creed Valhalla.

Dans la peau de Bayek, un nomade du désert, vous allez parcourir l'Égypte ancienne à la veille d'une invasion romaine. Attendez-vous à explorer un monde ouvert généreux et à enchaîner les combats de mêlée qui ont fait la réputation d'Assassin's Creed. Au même titre que ses solides références historiques.



Middle-Earth: Shadow of War sera, lui aussi, disponible gratuitement. Sans doute le meilleur jeu vidéo adapté du Seigneur des Anneaux, il s'agit d'un autre Action-RPG avec monde ouvert. Explorez un maximum de forteresses orques et éliminez les forces obscures de Sauron. Son système de Némésis, grâce auquel des ennemis spécifiques se souviennent de vous au fur et à mesure qu'ils s'élèvent dans la hiérarchie militaire du Mordor, est toujours surprenant, cinq ans après la sortie du jeu. Et le timing est parfait, étant donné que la nouvelle série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux du Pouvoir débarque sur Prime Video la semaine prochaine.

Toujours plus de jeux gratuits

(Image credit: Monolith Productions)

Six autres jeux seront gracieusement mis à disposition des membres Amazon Prime. A savoir la simulation de gestion sportive Football Manager 2022, le point-and-click The Dig et le roguelike Defend the Rook. Le RPG politique We.The Revolution, le platformer Castle on the Coast et le jeu d'aventure Word of the Law seront également de la partie.

Tous ces jeux pourront être réclamés à partir du 1er septembre sur la page d'accueil d'Amazon Prime Gaming (opens in new tab), à l'exception de Shadow of War qui sera mis en ligne le 2 septembre. Vous aurez jusqu'à la fin du mois pour les récupérer, mais ils resteront liés à votre compte après l'expiration de votre abonnement Prime.

Comme d'habitude, il y a aussi un tas d’items gratuits à acquérir sur Prime Gaming, tels que des articles Destiny 2, un lot de cosmétiques pour Call of Duty: Warzone, et des footballeurs optionnels pour FIFA 2022.

Il convient de noter que Assassin's Creed Origins et Middle-Earth: Shadow of War sont déjà disponibles sur Xbox Game Pass. De plus, Origins se veut jouable en streaming via Xbox Cloud Gaming, ce qui se révèle idéal si votre PC n'est pas équipé de la meilleure carte graphique du moment.