L'iPhone 12 pourrait tenir parfaitement dans une main

Nous entendons depuis un certain temps que l'édition standard de l’iPhone 12 embarquerait un écran de 5,4 pouces. Pourtant, selon une fuite récente, le futur téléphone mobile d’Apple serait bien plus petit qu’il n’y parait.

Un membre actif du forum MacRumors aurait reçu une réplique non fonctionnelle de l’iPhone 12 et a comparé sa taille à celle de l’iPhone 7 et à celle de l'iPhone SE original. L’iPhone 12 semble se situer entre les deux, l'iPhone SE s’exposant légèrement plus petit et l'iPhone 7 légèrement plus grand. Et ce, malgré le fait que l'iPhone 7 ait un écran plus petit de 4,7 pouces (celui de l'iPhone SE 2016 se révèle encore plus petit avec 4 pouces affichés).

De gauche à droite : l'iPhone SE 2016, une réplique de l'iPhone 12 et l'iPhone 7 (Image credit: MacRumors / iZac)

Notre source affirme ici que ce modèle d’exposition de l'iPhone 12 est 6 mm plus large que l'iPhone SE, et 3 mm plus étroit que l'iPhone 7. Il apparaît encore plus simple à manipuler que l'iPhone SE 2016, grâce à ses bords moins arrondis.

Si cette unité factice est précise, l'iPhone 12 standard deviendrait une excellente option pour les utilisateurs préférant utiliser leur smartphone avec une seule main - en particulier pour ceux qui disposent de paumes plus petites et qui sont habitués aux modèles compacts.

Un nouveau placement malin pour l’iPhone 12

Ce serait un positionnement remarquable de la part d’Apple, car il n'y a plus beaucoup de petits gabarits commercialisés aujourd’hui. Encore moins dans les différentes séries d’appareils mobiles haut de gamme. La firme de Cupertino, pour sa part, a récemment lancé l'iPhone SE (2020) de 4,7 pouces, mais il s'agit plutôt d'un téléphone de milieu de gamme. Ce dernier possède des dimensions très similaires à celles de l'iPhone 7, et si nous suivons la logique présentée ci-dessus, l'iPhone 12 standard pourrait être bien être plus petit que l’iPhone SE (2020).

Une suite d’informations à conjuguer au conditionnel, en attendant la présentation officielle de la gamme iPhone 12. Nous devrions découvrir à quel point le modèle standard est petit en septembre prochain. Si la keynote traditionnelle de Tim Cook tient bon face aux imprévus provoqués par la pandémie mondiale.