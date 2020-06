iPhone 12 : une production massive dès juillet ?

« Quand Apple se décidera-t-il à présenter puis commercialiser l'iPhone 12 ? » demeure l’une des plus grandes questions en suspens de l’actualité high-tech. La majeure partie des sources d’information s’accordant sur un retard plus ou moins important, lié à l’évolution de la pandémie de coronavirus dans le monde.

Quelques précisions viennent toutefois d’être avancées par le magazine DigiTimes. Elles concernent le calendrier de production d’Apple, qui pourrait entrer dans la seconde et dernière phase de tests de l’iPhone 12… avant de lancer la fabrication en série de l’appareil mobile, d’ici la fin du mois de juillet. Cette information provient de sources internes aux fournisseurs d’Apple, mais pas de la firme de Cupertino elle-même. Elle demeure pour autant relativement fiables (comme quasi-toujours avec DigiTimes).

D’après ledit rapport, la production des quatre modèles prévus - c'est-à-dire l'iPhone 12, l'iPhone 12 Max, l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max - débuterait au même stade. Cela peut signifier que nous entendrons parler des quatre modèles lors de la prochaine keynote spécial iPhone d’Apple. Toutefois, rien n’indique que nous pourrons acheter tous ces modèles au même moment.

Souvenons-nous : l'iPhone X a été annoncé simultanément à l'iPhone 8 et à l'iPhone 8 Plus, néanmoins il n'a été mis en vente que quelques mois après les deux autres appareils. Il est possible que nous vivions une situation identique cette année, en raison des retards prévisibles sur les chaînes de production et d’approvisionnement.

Côté agenda, plusieurs semaines pourraient s’écouler entre le début de la production et la commercialisation de la nouvelle gamme. Par exemple, l'iPhone SE 2020 serait entré en production à la toute fin du mois de janvier, nous n’avons pu le commander qu’à la fin du mois d'avril. Il s'écoulerait donc environ trois mois entre la fabrication en série et la sortie des nouveaux iPhone, et il se peut donc que la société ne lance la génération iPhone 12 qu’à partir du mois d’octobre.

Le coronavirus n’est probablement pas le seul responsable de ces retards

Des révélations antérieures ont également indiqué que les appareils supportant la technologie mmWave 5G - c'est-à-dire l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max, selon la plupart des fuites - seront retardés en raison de changements de dernière minute touchant à la conception de l'antenne. Si c'est le cas, vous devriez pouvoir acheter l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Max en premier, tandis que les variantes haut de gamme suivront dans les semaines ou les mois suivants.

Que savons-nous à l'heure actuelle ? Tout reste vague pour le moment, et le programme d’Apple ne s’éclaircirait pas avant la rentrée, au plus tôt. Mais, nous disposons maintenant d’une estimation un peu plus précise de l'impact de la pandémie sur la production de votre prochain iPhone.

Via GSMArena