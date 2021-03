Nouvel iPad Pro (2021) : date de sortie, prix, fonctionnalités inédites - tout ce que nous savons jusqu'à présent

L'iPad Pro 2020 est sorti il y a maintenant douze mois, ce qui signifie que la commercialisation de son successeur pourrait être imminente, nous avons d’ailleurs entendu un certain nombre de fuites confirmant cette hypothèse.

Vous trouverez ci-dessous une synthèse des spéculations ayant attrait à cet iPad haut de gamme édition 2021. Plusieurs informations ont déjà circulé, concernant sa nouvelle technologie d’écran, son design et ses spécifications techniques en règle générale. Une fourchette de prix a également été définie et elle promet une tablette Apple résolument attractive cette année encore.

De la 5G à l’affichage Mini-LED, l’iPad Pro 2021 promet une mise à niveau remarquable. Du moins, selon les plus récents bruits de couloir, qui se révèlent très enthousiastes.

Notre meilleure estimation de la date de lancement de l'iPad Pro 2021 est le mois de mars - soit dans les jours qui viennent -, comme son prédécesseur lancé à la même période l’an dernier. Plus précisément, il a été dévoilé le 18 mars et mis en vente 24 heures plus tard. Nous pourrions observer un calendrier similaire cette année.

Plusieurs fuites confirment ce fait, notamment deux sources proches du dossier ayant affirmé par le passé que l'iPad serait lancé au cours du premier trimestre 2021. Tandis qu'un troisième acteur précise bien le mois de mars comme fenêtre de lancement la plus fiable.

Cela dit, une fuite plus récente laisse entendre que les composants de l'écran n'entreront pas en production avant la fin du mois de mars ou plus tardivement. Dès lors, nous n’aurions pas accès à la nouvelle tablette premium d’Apple avant cet été, dans le meilleur des cas.

On ne sait pas combien pourrait coûter l'iPad Pro 2021, mais le modèle précédent affiche un prix de départ de 899 € (il s’agit du modèle de 11 pouces intégrant 128 Go de stockage). Il existe également des versions plus puissantes, avec écran de 12,9 pouces et permettant de stocker jusqu’à 1 To de données, moyennant un tarif maximum de 1 669 €. L’iPad Pro 2021 reproduirait potentiellement cette grille tarifaire.

Ecran de l’iPad Pro 2021

La plus grande supposition concernant la mise à niveau de l’iPad Pro serait l’intégration d’une nouvelle technologie d’affichage Mini-LED.

Il s'agit d'un écran LCD capable d’offrir un meilleur rapport de contraste et une meilleure reproduction des couleurs que les écrans LCD standard. Il est également moins susceptible de subir des brûlures d'écran comparé aux alternatives OLED, dalles que nous retrouvons actuellement sur la plupart des smartphones haut de gamme.

Nous avons entendu parler de cet écran Mini-LED implémenté sur de futurs iPads Pro en avril de l’année dernière. Depuis, cette rumeur n’a cessé d’enfler, reste que nombreuses sources discordantes prévoient une industrialisation de ce composant à la fin du premier trimestre 2021 au plus tôt. Il se pourrait donc que l’iPad Pro 2021 ne bénéficie pas encore de cet extra, qui serait alors réservé à son successeur de 2022 ou à un second iPad présenté plus tardivement cette année.

L'iPad Pro 2021 pourrait disposer d'un écran nettement amélioré (Image credit: Future)

9to5Mac a en effet suggéré (via une source japonaise) que deux modèles iPad Pro cohabiteraient en 2021. Un iPad Pro standard de 11 pouces et un autre premium de 12,9 pouces. Seul ce dernier disposerait d’un écran Mini-LED. The Elec, une source coréenne, fait également état d’un troisième iPad Pro avec écran OLED. Toutes ces propositions peuvent-elles concorder ? Si la réponse est affirmative, il semblerait qu’Apple disposera d’un tel catalogue au mieux à la fin de l’année.

Design de l’iPad Pro 2021

Si l'écran de l'iPad Pro 2021 pourrait subir des modifications importantes, celles de sa conception s’avéreraient bien plus légères, voire inexistantes.

Les rendus conceptuels ci-dessous donnent un aperçu du design évoqué pour l’iPad Pro 2021. Ils ont été fournis à 91Mobiles par une "source fiable", nous pouvons deviner un cadre plus fin que celui du modèle de 2020 - avec des bords arrondis, un module de caméra carré disposé à l'arrière et un bouton d'alimentation présent au sommet de l’écran.

Ces documents visuels supposent également que la tablette comportera quatre haut-parleurs et un port magnétique pour charger l’Apple Pencil. Tout comme l’iPad Pro précédent.

Le vrai changement résiderait dans une paroi en verre un peu plus affinée, alors que l’épaisseur de l’iPad Pro passerait de 5,9 à 6,9 mm et que la grille audio se voudrait réduite de deux tiers (en comparaison de l’édition 2020). Dans son ensemble, l’esthétique de l’appareil ne serait pas bouleversée.

Appareil photo et performances de l’iPad Pro 2021

Nous en savons encore très peu sur la configuration globale de l'iPad Pro 2021. La nouvelle tablette resterait mystérieuse sur l’ensemble de ses composants, à l’exception du module photo - les rendus ci-dessus évoquant un appareil photo à double objectif avec un scanner LiDAR, ce qui demeure conforme au modèle actuel.

Nous avons également entendu dire que l'iPad Pro 2021 pourrait être équipé d'une puce A14 Bionic comme celui de la gamme iPhone 12. Il prendrait dès lors en charge la 5G et deviendrait ainsi la première tablette iPadOS à bénéficier de cette fonctionnalité.

Mark Gurman de Bloomberg, lui, mentionne l’adoption d’une puce bien plus puissante, basée sur le processeur maison M1 porté par les derniers Macs de la compagnie. Apple pourrait même envisager de lancer un nouveau Magic Keyboard en option ou inclus dans la boîte de l’iPad Pro 2021.

Cette théorie découle de l'existence de plusieurs brevets exposant des versions modifiées de l'appareil, dont l'un montre des bandes tactiles à la place d'un trackpad, ainsi qu'un microphone et des capteurs de vibrations.

Ces capteurs seraient capables de détecter les gestes effectués sur une surface plane, mais aussi la force utilisée par l’utilisateur, ce qui définirait une entrée différente en fonction de la pression exercée.

Cependant, comme toujours avec un brevet, un certain recul est nécessaire. Beaucoup des propositions mises en avant ne dépassant jamais le stade de l’étude.