L'iPad Pro et le nouvel iPad Air pourraient débarquer en mars

Septembre est généralement le mois le plus important de l'année pour les lancements d'Apple, car c'est à ce moment-là que l'on voit apparaître les nouveaux iPhones, l'iPhone 16 étant le prochain à arriver. Mais cette année, le mois de mars pourrait également être très important, car Apple s'apprêterait à lancer plusieurs nouveaux iPads.

C'est ce qu'affirme Mark Gurman (qui a d'excellents antécédents en matière de fuites sur Apple) dans sa lettre d'information Power On pour Bloomberg, dans laquelle il affirme que l'iPad Pro 2024 et l'iPad Air 6 seront tous deux lancés au mois de mars.

C'est quelque chose qu'il avait déjà dit en décembre, mais il devient maintenant plus précis, affirmant que ces tablettes sortiront vers la fin du mois de mars, et que l'iPad Pro 2024 est déjà "en pleine production à l'étranger".

iPad plus grand et plus efficace

Quant à ce que l'on peut attendre de ces tablettes, Gurman réitère une affirmation précédente selon laquelle le nouvel iPad Pro sera la plus grande refonte jamais réalisée de cette gamme. Il ne précise pas en quoi cela consiste dans cette dernière fuite, mais auparavant, il avait affirmé qu'il s'agirait du premier iPad doté d'un écran OLED, qui sera apparemment plus net et plus lumineux que l'affichage actuel, avec des couleurs plus précises.

Gurman avait également dit précédemment qu'il serait équipé d'une puissante puce M3, qu'il serait disponible en tailles de 11 pouces et 13 pouces (ce dernier étant légèrement plus grand que l'iPad Pro 12,9 (2022), et qu'il serait compatible avec un Magic Keyboard remanié doté d'un plus grand pavé tactile. Un code caché dans la bêta d'iOS 17.4 indique entre-temps que cette tablette disposera d'une caméra Face ID orientée en mode paysage.

L'iPad Air 6 pourrait également subir des changements substantiels, Gurman réaffirmant une affirmation précédente selon laquelle il y aura un modèle plus grand cette année, que de précédentes fuites suggéraient être de 12,9 pouces, contre 10,9 pouces pour l'iPad Air (2022).

Cela fait longtemps que nous n'avons pas vu de nouveaux modèles d'iPad, aucun n'ayant été lancé en 2023, ce qui rend cette arrivée de nouvelles tablettes d'autant plus excitante. Bien sûr, il ne s'agit pour l'instant que d'une rumeur, donc rien ne garantit que nous verrons de nouveaux iPad en mars, mais ils sont certainement attendus.