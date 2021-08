iOS 15 va nettement améliorer les photos de l'iPhone 12

Vous avez remarqué des éclats verts sur les photos prises par votre iPhone 12 ? La bêta 4 d'iOS 15, récemment déployée, pourrait corriger cela avec un post-traitement amélioré - selon un rapport de 9to5Mac.

Le contributeur u/Doubleluckstur, présent sur Reddit, a publié un cliché comparatif entre une image brute initiale contenant un petit reflet vert sur le côté gauche et l'image finale, traitée.

Vous pouvez aussi regarder les photos côte à côte publiées sur Twitter par l'application Halide, qui a utilement inversé l'ordre des photos de manière à ce que la photo non traitée (avec le reflet vert) apparaisse en premier et la photo traitée en second.

Big news: the latest iOS 15 beta automatically removes the famous 'green orb' lens flares we are so used to on iPhones. Thoughts? https://t.co/l6OQ3vRVRR pic.twitter.com/4wtorXaZxtAugust 4, 2021 See more

The Verge a également confirmé que la version bêta 4 d'iOS 15 ferait effectivement disparaître les points de lumière verte. Vous les verrez toujours dans le viseur, bien sûr, mais après avoir pris une photo, les points verts devraient s’effacer.

Notez que la photo initiale de Reddit et l'enquête de The Verge constatent ces effets d'éblouissement lors de la prise de photos en plein soleil. Les points verts semblent de même persister dans des prises de vue incluant certaines surfaces comme les arbres ou les grillages.

De plus, une autre photo publiée sur Reddit montre que l’iPhone n’élimine pas les éclats verts des images d'intérieur - un résultat que TechRadar a également constaté via divers tests. Les éruptions solaires semblent plus faciles à éliminer que celles produites par l'éclairage d’intérieur.

Tous les iPhones exécutant la bêta 4 d'iOS 15 pourraient ne pas bénéficier de ce correctif. Des contributeurs de Reddit ont remarqué que l'iPhone XS et les téléphones plus récents étaient les seuls à voir les points verts disparaître - peut-être grâce au support de l'A12 Bionic et des puces plus récentes qui traitent les éruptions solaires.

Un bonus imprévu d’iOS 15

Dès la sortie de la bêta publique d'iOS 15, nous voyons les nouvelles fonctionnalités du système d’exploitation mobile se succéder. Comme les bêtas pour développeurs, les bêtas publiques arrivent par mises à jour numérotées, ajoutant quelques avantages et options supplémentaires à chacune d'elles.

Il n'est donc pas surprenant que la version actuelle - la bêta publique 4 d'iOS 15 - introduise de nouvelles fonctions, même discrètes, telles que la suppression des éclats verts. Et pourtant, Apple a annoncé de nombreuses améliorations et de nouveaux avantages dans la prochaine mise à jour du système d'exploitation de l'iPhone, lors de la WWDC 2021 en juin… mais n'a jamais mentionné une optimisation spécifique de l'appareil photo. Une bonne surprise.