L'iMac 2020 arrive - risque de déception en vue pour les fans d'Apple ?

Le nouvel iMac d'Apple édition 2020 pourrait débarquer très prochainement sur nos bureaux. Au mois d’août très exactement, selon les dernières rumeurs. Une autre fuite suggère même que la machine pourrait faire ses débuts cette semaine, mais il semblerait que cette spéculation soit erronée.

L'iMac 2020 devrait cependant être révélé assez tôt, selon ses dires. Mais sa présentation pourrait décevoir plus d'un utilisateur Apple. Du moins ceux qui s'attendent à une refonte majeure du design, longtemps envisagé.

Le site 9to5mac a d'abord fait état de nouvelles spéculations concernant l'iMac à venir, en citant un tweet du leaker @Soybeys - depuis supprimé. Selon ce dernier, Apple dévoilerait un nouvel iMac équipé d’un processeur Intel pas plus tard que cette semaine.

Un deuxième informateur, @Jioriku, a quant à lui tweeté un message moins positif : "La refonte attendue du design de l'iMac ne viendra pas cette fois-ci, avec une mise à jour vers les processeurs Intel de 10ème génération. Ils gardent cette nouvelle conception sous le coude, pour le modèle qui intégrera leurs propres processeurs".

Jon Prosser, une source prolifique concernant les fuites sur Apple, est alors monté au créneau avec le tweet suivant :

If you want the new iMac, keep an eye out for August. No redesign.July 26, 2020