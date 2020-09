Les Google Pixel 5 et Pixel 4a 5G révélés à quelques jours de leur présentation officielle

Nous sommes à quelques jours de l'événement organisé par Google, le 30 septembre prochain, où nous nous attendons à découvrir le Pixel 5 et le Pixel 4a 5G. Toutefois, les plus impatients peuvent déjà jeter un œil sur leurs configurations matérielles.

Celles-ci ont été dévoilées par le leaker Roland Quandt (dont la fiabilité n’est plus à prouver), via le site Winfuture.de. Point essentiel : ces spécifications techniques suggèrent que le Google Pixel 4a 5G pourrait égaler sensiblement le Pixel 5.

Si ces informations sont authentiques, alors les deux modèles auront de nombreux composants en commun. Dont la puce Snapdragon 765G, 128 Go de stockage, un objectif photo principal de 12,2 Mpx f/1,7, un ultra grand angle de 16 Mpx f/2,2, un capteur frontal de 8 Mpx f/2,0, la prise en charge de l’enregistrement vidéo 4K jusqu'à 60 images/s, des haut-parleurs stéréo et Android 11 pour interface.

Mais il y a aussi quelques différences. Le Google Pixel 5 est répertorié comme embarquant un écran de 6,0 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une protection Gorilla Glass 6. Tandis que sur le Pixel 4a 5G, nous compterons supposément sur un écran de 6,2 pouces avec un taux de rafraîchissement moindre de 60 Hz et Gorilla Glass 3. Les deux écrans seraient OLED, avec une résolution de 1080 x 2340 pixels et un support HDR. La différence de taille signifie que le Google Pixel 5 proposerait 432 pixels par pouce alors que le Pixel 4a 5G se limiterait à 413 pixels par pouce.

La mémoire vive se distingue également d’un modèle à l’autre. Le Pixel 5 intègre 8 Go, alors que le Pixel 4a 5G ne dispose que de 6 Go. En outre, le Pixel 5 de Google propose apparemment une plus grande batterie de 4 080 mAh versus 3 885 mAh pour le Pixel 4a 5G. Chacune d’entre elles aspire à une charge de 18 W, bien que le Pixel 5 inclue en bonus la charge sans fil et la charge sans fil inversée.

Des différences de conception

Le Google Pixel 5 présenterait également une construction plus haut de gamme, comprenant une structure en métal et en verre ainsi qu’une certification IP68 (pour la résistance à l'eau et à la poussière). Le Pixel 4a 5G serait revêtu de polycarbonate et composerait sans cette certification.

Pour en venir à des différences plus mineures, le Pixel 5 aurait 3 microphones, contre 2 seulement pour le Google Pixel 4a 5G, mais ce dernier bénéficierait d’une prise jack de 3,5 mm, absente sur le premier.

Enfin, le Google Pixel 5 annonce des dimensions de 144,7 x 70,4 x 8,0 mm et un poids de 151g, alors que le Pixel 4a 5G égale 153,9 x 74,0 x 8,2 mm et pèse 168 g. Ce qui rend le Pixel 4a 5G plus grand et plus lourd - avec un écran plus grand.

Comme toujours avec les fuites, nous prendrions celles-ci avec des pincettes. Même si elles recoupent de multiples rumeurs antérieures et semblent des plus plausibles. Le 30 septembre approchant à grands pas, nous devrions bientôt connaître la vérité. TechRadar couvrira intégralement l’introduction des Pixel 5 et Pixel 4a 5G, alors revenez nous voir pour connaître tous les détails.