Garmin pourrait s'inspirer de l'Apple Watch en lançant une nouvelle montre Forerunner tous les ans

Les Garmin Forerunner 965 et 265 pourraient arriver beaucoup, beaucoup plus tôt que prévu. D'ordinaire, Garmin laisse ses montres s'installer pendant au moins deux ans avant de livrer une version actualisée. Cela serait sur le point de changer, frustrant les fans qui pensaient acheter le modèle ultime l'année dernière.

Les Garmin Forerunner 945 et 245 sont arrivées en 2019, et leur mise à jour avec les Garmin Forerunner 955 et 255 n'a pas débarqué avant 2022, soit trois ans plus tard. La technologie avait évolué à un point tel que les mises à jour étaient considérées comme nécessaires, car les nouvelles montres présentaient de meilleures mesures de récupération, un meilleur suivi de la condition physique et des outils GPS plus avancés. Par conséquent, les deux montres ont gagné leur place dans notre liste des meilleures montres Garmin.

Cependant, une série de rumeurs laisse entendre que les montres 965 et 265 arriveraient cette année, rompant avec la tradition. Si c'est vrai, Garmin pourrait décider d'une sortie annuelle pour les Forerunners, tout comme Apple le fait avec ses propres montres.

Les rumeurs ont commencé lorsque the5Krunner (s'ouvre dans un nouvel onglet) a publié une image d'un prototype de Garmin Forerunner 265, que le site a dit provenir d'une source anonyme mais fiable. Un nouvel écran AMOLED était la principale caractéristique, remplaçant l'ancien affichage LCD avec la technologie Memory In Pixel (MIP transflectif), commun aux montres Garmin actuelles.

Un premier listing sur un site Web de golf, (s'ouvre dans un nouvel onglet) publié et rapidement retiré selon notre site partenaire Advnture (s'ouvre dans un nouvel onglet), a laissé entrevoir plus de détails pour les 965 et 265, y compris les prix, les coloris et le fait que la 265 disposera du score de préparation à l'entraînement, une version actualisée de la batterie corporelle de Garmin introduite avec la Forerunner 955 et déployée par la suite sur la gamme Garmin Fenix. D'autres fuites chez les détaillants ont suivi, comme celle ci-dessous, suggérant que les montres sont prêtes à être lancées.

Analyse : Copier Apple pour de mauvaises raisons

Dans nos dernières critiques de l'Apple Watch 7 et de l'Apple Watch 8, nous avons fait l'éloge des montres, mais nous nous sommes plaints du fait que les sorties soient extrêmement nombreuses. Très peu de changements techniques ont été repérés dans l'Apple Watch au cours des dernières générations, et souvent, seules quelques fonctionnalités clés sont introduites chaque année.

Chaque fois qu'une version améliorée est publiée et qu'elle n'est pas sensiblement différente, l'incitation à acheter une nouvelle montre diminue. Si la technologie est fondamentalement la même, pourquoi ne pas acheter l'ancien modèle, moins cher ?

Si Garmin souhaite mettre à jour sa gamme Forerunner moins d'un an après le dernier modèle, la marque tombera-t-elle dans le même piège ? Les personnes qui ont acheté une Garmin Forerunner 255 pendant les vacances seront naturellement agacées si la 265 fait son apparition en avril, avec un meilleur écran et des fonctions mises à jour. Cependant, la 955 utilise déjà le système d'aptitude à l'entraînement. Le nouveau modèle devra donc faire ses débuts avec quelque chose de plus, comme un capteur de température de la peau dont on parle depuis longtemps, ainsi qu'un nouvel écran AMOLED, pour justifier l'existence du nouveau modèle.

Le constructeur Garmin va-t-il passer à des sorties annuelles pour d'autres montres, en plus de la Forerunner ? Si les rumeurs se révèlent exactes et que ce lancement rapporte beaucoup d'argent, Garmin pourrait songer à changer de stratégie pour des mises à jour régulières et itératives plutôt que de remanier ses montres tous les deux ans. Nous préférons la stratégie actuelle, car chaque nouvelle montre semble bien plus innovante, mais il est indéniable que de nouveaux modèles flamboyants attirent l'attention de tous.

Cela fonctionne pour Apple car il n'y a qu'une poignée de montres dans la gamme : la 8, la SE 2 et l'Ultra. Garmin dispose d'un énorme catalogue de montres pour toutes les occasions, de la Garmin Enduro 2 ultra-premium à la gamme Vivoactive bon marché, et tout ce qui se trouve entre les deux. Avec un tel éventail de montres déjà disponibles, avons-nous vraiment besoin de nouvelles montres chaque année ? Non. Mais l'argent est roi.