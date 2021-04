Vous ne devriez pas acheter un Sony A7R IV ou un A7R III aujourd’hui - voici pourquoi

Si vous avez récemment jeté votre dévolu sur les appareils photo sans miroir Sony A7R IV ou Sony A7R III, il serait peut-être judicieux de ne pas dégainer votre carte bleue tout de suite, Sony venant d’évoquer discrètement deux mises à jour mineures à venir pour ces deux modèles.

Comme le révèle cette vidéo YouTube publiée par le constructeur, les mises à jour du Sony A7R III (qui porte la dénomination ILCE-7RM3A) et du Sony A7R IV (appelée ILCE-7RM4A) apportent quelques petits changements, dont le plus notable est un nouvel écran LCD placé à l’arrière. Sur les deux prochains modèles, cet écran adopte une résolution plus moderne de 2,36 millions de points, contre 1,44 million de points sur les versions actuelles.

Selon Sony, deux autres différences seraient notables : le port USB, qui passe ici à l'USB 3.2 pour se rapprocher de la connectivité du Sony A7S III, et la disparition du logo Sony jusqu’ici présent sous l'écran LCD.

Ce ne sont pas de grandes évolutions, mais cet écran LCD optimisé pourrait bien devenir indispensable pour tous ceux qui ont l’habitude de prévisualiser leurs prises de vue avant de les transférer. En revanche, il semble que l'autonomie ait été réduite de dix photos sur les deux modèles, le nouveau Sony A7R IV offrant une charge de 660 photos (au lieu de 670) et l’A7R III 640 photos (au lieu de 650).

Si la durée de vie de la batterie a plus de valeur pour vous qu’un écran, alors les modèles actuels demeureront un choix sûr. Modèles qui ont pour noms standards ILCE-7RM3 (pour le Sony A7R III) et ILCE-7RM4 (Sony A7R IV). A noter si vous craignez une confusion lors de votre passage ultérieur en caisse.

Un écran primitif

La question qui se pose est de savoir pourquoi Sony a équipé ces deux appareils d'un écran LCD amélioré, en particulier l'A7R III, vieux de quatre ans, alors que le tout nouveau modèle phare, le Sony A1, conserve un écran LCD standard d’1,44 million de points.

Nous avons demandé à Sony de clarifier ce point, ainsi que les dates de mise en vente des nouvelles versions "A". Nous mettrons cet article à jour en y intégrant ses réponses. Théoriquement, il est possible que cela ait un rapport avec la "pénurie critique de pièces maîtresses", mentionnée pour la première fois par Sony en décembre 2020.

Sony a déjà effectué une mise à niveau mineure d’un boîtier de série A, plus précisément le Sony RX100 VA modifié en 2019, avec l’intégration d’un processeur Bionx X plus puissant et polyvalent.

Quelle qu'en soit la raison, ce changement peut paraître déroutant pour tous les photographes qui envisagent encore l’achat d’un A7R IV ou d’un A7R III. Ces produits ne sont pas encore voués à l’archivage (avec un capteur de 61 Mpx pour l’un et 42,4 Mpx pour l’autre), et la mise à niveau de l’écran n’attirera pas forcément plus d’adeptes. D’autant que le niveau d’autonomie régresse ici. A vous de choisir en connaissance de cause.