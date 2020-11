Pourquoi devriez-vous acheter une Garmin Vivomove 3 ?

La Garmin Vivomove 3 est une élégante montre hybride avec un cadre en acier inoxydable, qui offre des notifications pratiques et un GPS connecté pour suivre vos activités quotidiennes.

Elle ressemble beaucoup aux montres de la gamme Garmin Vivoactive, mais la Vivomove 3 s’adapte beaucoup plus aisément à vos besoins et usages quotidiens. Si vous recherchez une nouvelle montre connectée, il n’y a d’ailleurs pas meilleur moment que le mois de novembre et les réductions très généreuses à venir du Black Friday 2020.

La Garmin Vivomove 3 est-elle un achat censé ?

La réponse est oui, si vous désirez une belle montre Garmin qui délivre des statistiques utiles sur votre niveau de forme physique. Toutefois, si vous êtes un sportif accompli et que vous avez besoin d’un accompagnement plus poussé pour maintenir vos performances, vous devriez regarder de plus près une véritable montre de sport comme la Vivoactive 4.

Celle-ci possède un plus grand nombre de programmes d'entraînement et un GPS de pointe qui suit l’ensemble de vos parcours avec une extrême précision. Si vous voulez analyser en profondeur vos performances, c'est le modèle qu’il vous faut.

Si, en revanche, vous souhaitez simplement vous maintenir en bonne forme et jeter un œil sur vos indicateurs de santé, sans nul besoin de sessions d’entraînement intensif, la Garmin Vivomove 3 vous accompagnera à chaque instant, avec d’autres avantages certains.

Le premier : elle est considérablement moins chère : vous pouvez vous en procurer une pour moins de 250 €, au moment où nous écrivons ces lignes. A titre de comparaison, la Vivoactive 4 coûte 50 € de plus. Deuxièmement, le design de la Vivomove 3 s’avère beaucoup plus élégant. Avec sa structure Argent en acier inoxydable, c’est assurément l'une des plus belles montres connectées en circulation aujourd'hui.

En quoi la Garmin Vivomove 3 est-elle différente ?

Les montres connectées les plus puissantes et les plus riches en fonctionnalités sont souvent un peu trop grandes et laides au poignet. Mais le boîtier de la Garmin Vivomove 3, avec ses 44 x 44 x 11,3 mm, est beaucoup plus grand qu'une montre normale, et comporte un cadran analogique traditionnel avec un aspect et une sensation regorgeant d’élégance. Derrière celui-ci se cache un écran numérique (64 x 132 pixels), que vous pouvez activer en tapant deux fois dessus ou en soulevant fortement le poignet. Les aiguilles analogiques disparaissent alors astucieusement, vous permettant de profiter du meilleur des deux mondes.

D'un point de vue fonctionnel, nous avons vu cette approche échouer sur d'autres smartwatches. Mais ici, elle fonctionne à merveille, sans aucun décalage. Cela signifie que vous pouvez profiter des avantages d'une montre traditionnelle seyante en soirée ou lors de vos rendez-vous professionnels, et d'une montre connectée pour vous défouler et vous informer le reste du temps.

Quelles sont les fonctions clés de la Garmin Vivomove 3 ?

Comme nous l'avons déjà mentionné, la Garmin Vivomove 3 ne doit pas être considérée comme une montre de sport à part entière. Cependant, pour effectuer quelques exercices occasionnels et vous donner des objectifs santé et bien-être, elle offre toutes les fonctions adéquates.

Bien qu'elle ne dispose pas de GPS intégré, elle peut se connecter au GPS d'un smartphone compatible et suivre vos itinéraires de marche ou de course. Vous perdez légèrement en précision, ce qui posera problème uniquement lorsque vous déciderez de vous lancer dans un programme d'entraînement plus strict.

La Vivomove 3 vous permet également de compter vos pas, ainsi que le nombre d'étages montés et descendus, grâce à son altimètre intégré. Vous pouvez l'utiliser pour évaluer votre niveau de stress, votre rythme respiratoire, votre fréquence cardiaque, votre hydratation et votre cycle menstruel. Un oxymètre de pouls mesure le taux d’oxygène sanguin. Et vous pouvez obtenir des alertes vous invitant à vous relaxer en cas d’épisode de stress, avec des exercices de concentration et de respiration pour réduire ce dernier.

Vous y trouverez également un bon nombre de fonctions générales propres à toute smartwatch essentielle. Notamment un calendrier, une application météo, les trackers « Trouver mon téléphone » et « Trouver ma montre », ainsi que la possibilité de répondre à un appel ou de le rejeter avec envoi SMS (Android uniquement). Vos playlists musicales ne sont pas stockées sur l’appareil connecté, mais vous pouvez les lancer sur votre smartphone depuis les commandes de l’écran.

Pour conclure

En résumé, la Garmin Vivomove 3 n'est en aucun cas la montre intelligente la plus puissante ou la plus riche en fonctionnalités présente sur le marché. En particulier, si vous êtes un porteur sportif. Cependant, si vous attendez des usages plus modérés de votre smartwatch, et que vous la considérez principalement comme une extension de votre smartphone, alors la Garmin Vivomove 3 offre un excellent rapport qualité-prix. Surtout si vous aimez l'idée d'un écran élégant qui vous permet de passer à volonté d’une montre classique à une montre intelligente.