Fall Guys Mobile : date de sortie, prix, actualités et rumeurs

Fall Guys Mobile existe bel est bien, mais avant que vous ne vous rendiez sur l'App Store ou le Google Play Store pour le télécharger, sachez que le développement de l’édition pour smartphones et tablettes n'est pour l’instant prévu qu'en Chine. Tous les autres jeux Fall Guys Mobile que vous pourriez trouver ne sont pas légaux, alors ne les téléchargez pas.

Cela ne signifie pas que nous n'obtiendrons pas une version mobile de Fall Guys dans d'autres pays dans un avenir proche. Le jeu PS Plus étant devenu le titre le plus téléchargé de tous les temps et ayant atteint sept millions de ventes sur Steam, le développeur Mediatonic et l’éditeur Devolver voudront en tirer le plus grand profit possible rapidement.

Fall Guys Mobile, c'est quoi ?

Fall Guys Mobile n'est pas encore sorti, mais le jeu arrive en Chine. Comme l'a révélé l'analyste industriel Daniel Ahmad sur Twitter, une société chinoise de jeux et de divertissement appelée Bilibili a obtenu les droits de publication d'une version mobile de Fall Guys: Ultimate Knockout.

Chinese games and entertainment company Bilibili has secured the rights to publish a mobile version of Fall Guys: Ultimate Knockout in China.The game released for PC and PS4 on August 4, 2020 and has become a viral hit.#FallGuys https://t.co/BjElzemUGr pic.twitter.com/EBgYq3pck5August 22, 2020

L’application mobile devrait être un peu différent de la version console et PC de Fall Guys, mais la formule gagnante, où le joueur prend le contrôle d’un personnage « haricot » dans un costume de pigeon devrait rester. Les matchs en ligne constituant une partie importante de Fall Guys: Ultimate Knockout, il sera intéressant de voir si le nombre de joueurs est augmenté ou diminué par rapport au format actuel de 60 joueurs.

Il est également prévu que le jeu se renomme Jelly Bean: The Ultimate Knockout, selon une page web de Bilibili révélée par Esports Observer, mais qui n'est plus accessible désormais.

Quand Fall Guys sortira-t-il sur mobile ?

Fall Guys est initialement sorti sur PC et PS4 le 4 août 2020, mais nous ne savons pas depuis combien de temps la version mobile est en développement. Comme Bilibili vient tout juste d'obtenir les droits, nous serions surpris que le jeu sorte cette année en Chine. Un lancement en 2021 reste envisageable, y compris en Occident.

Qu'est-ce que Fall Guys: Ultimate Knockout ?

Il s’agit d’un jeu de type battle royale où vous et 60 autres joueurs vous affrontez pour être le dernier debout. Pour ce faire, vous devrez surmonter des parcours d'obstacles difficiles et être du côté des gagnants dans des mini-jeux en équipe. C'est plus facile qu'il n'y paraît et c'est très amusant.

Les joueurs peuvent débloquer différentes combinaisons de costumes pour habiller leur haricot comme ils le souhaitent. Le jeu a reçu une mise à jour incluant une multitude de nouveaux contenus sur le thème du Moyen-Âge, en octobre 2020.

Combien coûtera Fall Guys Mobile ?

Fall Guys: Ultimate Knockout coûte 19,99 euros pour l'édition standard et 29,99 euros pour l'édition collector sur Steam et PS4, mais il est actuellement gratuit pour les abonnés de PS Plus. Nous ne serions pas surpris de voir Fall Guys Mobile adopter le modèle gratuit, car le jeu propose des achats en ligne et des micro-transactions.