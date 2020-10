Les premiers écouteurs sans fil de Devialet veulent faire trembler Apple

Devialet conçoit des haut-parleurs sans fil parmi les plus remarquables de la planète. La marque française de produits audio de luxe se tourne désormais vers le marché des écouteurs sans fil True Wireless, proposant un premier essai concluant avec les Devialet Gemini.

Les nouveaux écouteurs sans fil possèdent une autonomie totale de 24 heures (c'est-à-dire huit heures pour les écouteurs et 3,5 charges supplémentaires via le boîtier de chargement), une suppression active du bruit et un certain nombre de caractéristiques innovantes brevetées qui pourraient les distinguer de la concurrence.

La première de ces technologies inédites est répertoriée sous l’appellation « Pressure Balanced Architecture », qui, selon Devialet, permet d'obtenir « une qualité sonore sans compromis ». À l'intérieur des écouteurs se trouvent des « chambres de décompression en cascade », qui sont conçues pour assurer une pression interne idéale à tout moment, « sans nuire à l'atténuation du bruit ». Chacune de ces chambres est recouverte d'une isolation acoustique, qui doit empêcher les bruits extérieurs de pénétrer.

La technologie « Ear Active Matching », quant à elle, « permet une meilleure transmission du signal audio en ajustant les gammes de fréquences en temps réel, adaptant intelligemment le son de Gemini pour une expérience d'écoute optimale ». Selon Devialet, vous ne subirez aucune baisse de qualité sonore classique lorsque vous tournez la tête soudainement, et ainsi vous n'aurez pas besoin d'ajuster constamment les écouteurs pendant vos sessions d’entraînement sportif. Ce bonus incontestable fonctionne grâce à des microphones intégrés qui détectent les changements de fréquence lorsque vous bougez la tête, ce qui permet aux écouteurs d'adapter le signal à vos oreilles « jusqu'à 10 000 fois par seconde », améliorant ainsi les basses et les performances audio générales en réponse.

Des rivaux sérieux pour les AirPods Pro

Comme les AirPods Pro et les Sony WF-1000XM3, les Devialet Gemini sont équipés d'un système de suppression active du bruit pour éviter que des sons extérieurs gênants ne gâchent votre expérience audio. Vous bénéficiez de trois niveaux différents d'annulation du bruit, ainsi que de deux modes de transparence, qui devraient permettre au son environnant de passer à travers les écouteurs lorsque cela est nécessaire.

Pour éviter la latence interne créée par la suppression active du bruit, Devialet a introduit un algorithme de compensation qui, d’après la marque, optimisera le niveau de suppression du bruit par rapport aux fréquences élevées.

Vous pouvez régler le son via l'application Devialet Gemini iOS / Android, qui contient un égaliseur à six bandes, tandis que la lecture de vos playlists musicales, les modes de suppression du bruit et l'assistant vocal peuvent être contrôlés à l'aide du « bouton tactile tout-en-un » situé à l'arrière des écouteurs.

La connectivité Bluetooth est prise en charge via le support Qualcomm aptX, qui devrait assurer une connexion sans fil stable et la possibilité d'écouter des fichiers audio haute résolution. Le tout pour un prix de lancement de 299 € et une sortie annoncée dans les prochaines semaines.