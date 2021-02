Disney Plus augmente ses abonnements le 23 février - voici comment profiter des nouveaux programmes au prix le plus bas

Depuis son lancement en France le 7 avril 2020, Disney Plus a été salué pour sa formule d’abonnement abordable. Pour le prix de quelques cafés à emporter, vous obtenez chaque mois un catalogue conséquent de programmes rétro ou originaux, à l’instar de The Mandalorian et de WandaVision.

Mardi 23 février prochain, le prix de Disney Plus augmentera dans plusieurs pays (dont la France), avec l’intégration de la nouvelle section de contenus pour adultes Star.

Ce n'est pas une mauvaise nouvelle en soi. Car ce segment inédit vous permettra d’accéder à deux fois plus de films et de séries TV, programmes que vous ne partagerez pas forcément avec vos enfants cette fois-ci. Au total, vous aurez droit à plus de 75 séries et 270 films ajoutés. Quatre créations inédites seront également présentées lors du jour 1 : Big Sky, Love, Victor, Helstrom et Solar Opposites.

Si vous envisagez de vous abonner à ce service, il vous en coûtera deux euros de plus par mois ou vingt euros supplémentaires par an. Il existe toutefois un moyen de passer outre cette augmentation… en vous abonnant au service de streaming vidéo avant le 23 février.

Deux options s'offrent à vous :

Disney Plus | 1 mois | 6,99 € (au lieu de 8,99 €)

Si vous souhaitez simplement découvrir les nouveaux programmes adultes de Disney Plus ou si vous avez du mal avec l’idée d’avancer la somme plus conséquente d’un abonnement annuel, nous vous suggérons d’opter pour la formule sans engagement. Vous pouvez stopper votre abonnement quand vous le désirez, mais si vous souscrivez maintenant, vous bénéficierez du tarif réduit pendant les six prochains mois, jusqu'au 23 août 2021.

