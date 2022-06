Dell révèle sa nouvelle série XPS 13, prometteuse mais frustrante

Dell vient de lancer un XPS 13 révisé et de révéler une prochaine tablette convertible, tous deux alimentés par les nouveaux processeurs Alder Lake de 12e génération d'Intel.

Le nouveau modèle est proposé au prix de départ à 999 $, sur la boutique officielle de Dell en Amérique du Nord. Nous attendons toujours plus de détails sur les tarifs et la date de sortie de l’appareil en France.



Le XPS 13 standard fonctionne sous Windows 11 (Famille ou Pro) tandis que la Developer Edition évolue sous Ubuntu 20.04. Dell indique que cette variante est commercialisée en dehors du site web de la société.

Puissant et léger

En dehors des problèmes de disponibilité, l'un des aspects remarquables du XPS 13 est sa taille. Il affiche 13,9 mm d'épaisseur pour un poids initial de 1,2 kg. Dell affirme avoir dû créer un nouveau type de carte mère, la plus petite que la compagnie ait jamais fabriquée, afin qu'elle puisse tenir dans ce XPS 13 plus fin. Ce rétrécissement génère un compromis assez important : le XPS 13 ne dispose que de deux ports Thunderbolt 4 seulement.

Il n'y a pas de prise jack pour accueillir votre casque ou vos écouteurs. Certes, le XPS 13 prend en charge la norme Bluetooth 5.2 et ajoute un adaptateur USB-C vers 3,5 mm dans la boîte pour pallier cette absence. Mais il reste toujours facile de perdre un tel élément.



Sur le plan matériel, vous avez le choix entre deux processeurs Alder Lake à 10 cœurs (i5-1230U ou i7-1250U), trois options de RAM (8, 16 et 32 Go) et deux types de SSD (512 Go ou 1 To). La carte graphique Iris Xe d'Intel est le seul GPU disponible ici. Toute cette puissance se projette sur un écran Full HD+ de 13,4 pouces, doté d'une technologie anti-reflet.

Dans sa version la plus économe, ce nouveau XPS 13 compose avec une autonomie maximale de 12 heures. Parmi les autres caractéristiques notables, citons un nouveau woofer et un lecteur d'empreintes digitales sur le clavier rétroéclairé.

Un 2-en-1 parfait pour voyager

On ne sait pas grand-chose sur le XPS 13 2-en-1 qui est la tablette convertible mentionnée plus haut. Son prix n'a pas encore été fixé et sa sortie est prévue pour la fin de l'été.

Ce XPS convertible sera le premier de sa gamme à offrir la connectivité 5G. Il disposera de la technologie eSIM et pourra se connecter sur n’importe quel réseau cellulaire partout dans le monde. Idéal pour les globe-trotters. Comme le XPS 13 de base, le convertible se limite à deux ports avec le même adaptateur audio.

En dehors du processeur Alder Lake, les spécifications matérielles demeurent inconnues. Nous savons cependant que la tablette 2-en-1 embarque un écran d'une résolution de 3K, et qu'elle se veut plus fine et plus légère que le modèle standard (comptez 7,4 mm d'épaisseur et 0,73 kg).

Le XPS 13 est disponible en bleu ciel ou en marron foncé. Le modèle 2-en-1 aura le même coloris bleu ciel mais aussi une variante plus foncée.