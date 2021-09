Y : le dernier homme - quand et à quelle heure sera diffusé le premier épisode de la nouvelle série SF de Disney Plus ?

Non, Disney+ ne se contente pas d’enrichir ses contenus Marvel et Star Wars, même si les plus récentes mises à jour de la plateforme de streaming pourraient aisément nous le faire croire. Sa dernière entrée, Y : le dernier homme, nous vient même de la concurrence… puisqu’il s’agit à l’origine d’une saga comics publiée entre 2002 et 2008 par Vertigo, un label de la maison DC.

On aurait pu croire que les droits d’adaptation reviendraient naturellement à Warner Bros, et pourtant c’est la chaîne FX on Hulu, filiale de Disney, qui a hérité de sa production puis de sa diffusion - depuis le 13 septembre dernier. En France, il faudra attendre une semaine de plus, exactement le mercredi 22 septembre 2021, pour visionner le premier épisode de cette série SF portée par la showrunneuse Eliza Clark (The Killing US).

Y : le dernier homme - où et quand ? Dates : tous les mercredis, à partir du 22 septembre

Avec : Diane Lane, Ben Schnetzer, Olivia Thirlby, Ashley Romans, Amber Tamblyn, Marin Ireland, Diana Bang

Durée d’un épisode : 60 mn

Diffusé sur : Disney+ (Star)

Y : le dernier homme est une dystopie née de l’imagination de Brian K. Vaughan (Runaways, Paper Girls, Saga). Dans un présent alternatif, une pandémie mondiale a décimé tous les porteurs du chromosome Y. Seuls survivants mâles cisgenres recensés, Yorick Brown, un jeune prestidigitateur oisif, et son singe Esperluette tentent d’échapper à un nouveau monde matriarcal qui ne veut plus d’eux.

Après un parcours chaotique qui a vu de multiples scénaristes se succéder dans les couloirs de FX, le tournage de Y : le dernier homme a démarré durant l’été 2018, avant d’être mis plusieurs fois sous cloche en raison de désaccords créatifs et d’une véritable épidémie planétaire !

Aujourd’hui, la malédiction semble rompue et l’adaptation du “roman graphique préféré” de Stephen King (de son propre aveu) est en passe de fédérer de nouveaux fans sur Disney+.

Quand pourrez-vous découvrir les premiers épisodes de Y : le dernier homme ?

(Image credit: Disney Plus)

Les épisodes 1 et 2 de Y : le dernier homme seront programmés sur Disney Plus (Star) le mercredi 22 septembre à partir de minuit en Californie. Et de 9h01 en France. Vous pourrez ainsi lancer l’épisode au petit-déjeuner. Si vous n’avez pas la possibilité de visionner cette nouvelle série le jour même, assurez-vous de mettre en sourdine le hashtag "#YTheLastMan" sur les réseaux sociaux pour ne pas vous gâcher la surprise.

Ces deux premiers épisodes nous donneront l’occasion de faire connaissance avec Yorick, juste avant que son monde ne s’écroule. Il sera beaucoup question de famille, puisque la mère et la sœur de notre héros malgré lui joueront un rôle majeur dans ce récit de fin du monde.

Voici le calendrier de diffusion complet de Y : le dernier homme

(Image credit: Disney Plus)

Comme toutes les autres séries Disney+ à ce jour, les épisodes de Y : le dernier homme seront diffusés hebdomadairement. Cela signifie que si vous voulez regarder toute la série d'un seul coup, vous devrez attendre début novembre pour le faire.



La première saison de Y : le dernier homme (il devrait y en avoir cinq au total) compte huit épisodes.