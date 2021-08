Comment Netflix détecte et bloque votre VPN ?

Comme tous les films et toutes les séries Netflix ne sont pas disponibles dans le monde entier, nombre de ses abonnés se tournent vers les VPN pour dissimuler leur géolocalisation et tromper le service de streaming vidéo, afin d’accéder à un catalogue de contenus plus large.

Cependant, si vous avez déjà essayé de vous lancer dans un tel processus, vous avez peut-être constaté que Netflix était capable de détecter et de bloquer votre connexion VPN. Comment ? La plateforme SVOD utilise divers outils pour identifier les connexions VPN, notamment des bases de données d'adresses IP VPN connues. En outre, elle semble constamment trouver des moyens plus astucieux et plus aboutis pour vous empêcher de passer outre ses géo-restrictions...

Pourquoi Netflix bloque les VPN ?

Vous vous demandez peut-être pourquoi Netflix déploie tant d'efforts pour empêcher ses abonnés d'accéder à des contenus verrouillés localement.

La réponse courte est que les détenteurs de droits d'auteur ne perçoivent pas de revenus lorsque le contenu est diffusé illicitement à partir d'une région sans licence. Au cours des dernières années, Netflix est devenu un créateur de contenus lui-même, en produisant des milliers de programmes originaux. Cela incite financièrement la société à réprimer la sur-sollicitation des VPN.

Un blocage de plus en plus sophistiqué

Les VPN sont généralement employés pour tromper les serveurs de détection d’une adresse locale, en acheminant votre connexion Internet via une adresse IP associée à un lieu particulier. Cependant, la plupart des VPN ne disposent que d'un nombre limité d'adresses IP à proposer à leurs utilisateurs. Ainsi, lorsque vous vous connectez, vous pouvez vous voir attribuer une adresse que des centaines ou des milliers d'autres clients ont déjà exploitée.

C'est pourquoi la technique la plus efficace adoptée par Netflix pour bloquer les connexions VPN consiste à vérifier simplement si l'adresse IP que vous utilisez est associée à un VPN. Il existe de nombreuses entreprises qui collectent des informations sur les adresses IP. Lorsqu'il devient évident qu'un utilisateur se connecte par le biais d'un VPN, son adresse elle-même est marquée comme associée à un VPN dans une base de données.

Dès que Netflix constate ce fait, il bloque l’adresse concernée et parfois d'autres adresses IP qui appartiennent au même hôte. C'est pourquoi, de nombreux utilisateurs avertis se tournent aujourd’hui vers ExpressVPN ou NordVPN. Ces sociétés gèrent d'énormes réseaux de serveurs et des dizaines de milliers d'adresses IP qui sont mises à jour régulièrement, ce qui signifie qu'il y a plus de chances que vous puissiez activer une adresse IP que Netflix n'a pas déjà reconnue comme associée à un VPN.

Netflix fait monter les enchères

Bien que Netflix s'efforce toujours de trouver et de bloquer de nouvelles plages d'adresses IP VPN, les grands fournisseurs de VPN sont tout aussi occupés, achetant et allouant des IP fraîches ou encore en état de marche.

Certains VPN tentent d'échapper à l'attention de Netflix en utilisant des adresses IP résidentielles - des IP normalement attribuées par un FAI à un propriétaire. C'est logique : il paraît évident que Netflix n'a aucun moyen de bloquer une série d'adresses IP résidentielles, ce qui aurait pour effet de condamner des milliers d’abonnés au service.

Pourtant, en août 2021, Netflix a procédé ainsi, prenant des centaines de milliers de membres légitimes de Netflix entre deux feux. On ne sait pas encore si l’entreprise va poursuivre cette stratégie, mais si c'est le cas, cela ressemble à une escalade majeure dans la guerre du géoblocage.

(Image credit: Netflix)

Une autre façon pour Netflix de détecter et de bloquer l'utilisation de VPN consiste à vérifier les conflits entre les adresses IP et les paramètres DNS (Domain Name Server). Sur certains appareils, souvent ceux fonctionnant sous iOS ou Android, l'application Netflix peut passer outre votre configuration DNS, exposant ainsi le serveur réel de votre FAI. Si Netflix reconnaît cette discordance, votre usage d’un VPN sera révélé.

La modification des paramètres réseau de votre appareil, ou la configuration de votre connexion VPN sur votre routeur plutôt que sur votre boîtier de streaming, peut contourner ce système de détection.

Netflix ne veut pas que ses utilisateurs diffusent des séries et des films dans des régions où elle n'est pas autorisée à le faire. Pour éviter que cela ne se produise, Netflix surveille les connexions dont l'emplacement du serveur DNS ne correspond pas, ainsi que les adresses IP connues pour appartenir à des VPN.