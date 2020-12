Among Us, Counter-Strike et Cyberpunk 2077 figurent en tête de liste des jeux Steam les plus populaires de 2020

En tête du classement « Best of Steam 2020 » établi par Valve, nous pouvons trouver des lauréats plus ou moins cités d’une année sur l’autre comme Destiny 2, Counter-Strike, Grand Theft Auto 5 et Terraria. A côté desquels, viennent s’installer quelques nouveaux venus relativement récents, à l’instar d’Among Us et de Cyberpunk 2077, sortis il y a quelques semaines à peine.

Chaque année, l’éditeur publie sur Steam sa liste des titres les plus joués de l'année, classés selon le nombre de joueurs simultanés présents sur chaque application. Dans le TOP 10, chaque hit a comptabilisé plus de 200 000 joueurs simultanés à son apogée, Cyberpunk 2077 ayant atteint un record de 1 054 388 joueurs le 12 décembre.

Bien plus pertinent que la quantité d’unités vendues (et téléchargées), le nombre de joueurs connectés simultanément sur un même titre dresse plus précisément le niveau de popularité de ce dernier. Plus il y a de connexions simultanées, plus la communauté est active et plus vous disposez de sessions multijoueurs riches et passionnantes.

Voici les 10 titres les plus joués sur Steam à ce jour :

Destiny 2

Among Us

Counter-Strike: Global Offensive

Cyberpunk 2077

Life is Strange 2

Grand Theft Auto V

Mount & Blade 2: Banner Lord

DOTA 2

PlayerUnknown's Battlegrounds

Monster Hunter World

Terraria

Le contenu téléchargeable plus important que la campagne solo

Si l'on analyse le classement Steam, toutes les entrées - sauf deux - ont vu le jour il y a plus d'un an. En d'autres termes, bien qu'il s'agisse d'une liste des titres les plus joués en 2020, les membres de la plateforme de Valve continuent de privilégier des hits plus anciens. Pourquoi ? Eh bien, certains de ces jeux sont aujourd’hui gratuits, d'autres sont assez bon marché, mais tous offrent un contenu sans cesse réactualisé.

Prenez par exemple Grand Theft Auto 5, qui reste populaire sept ans après sa sortie initiale grâce à des mises à jour et aux nouveautés de Grand Theft Auto Online. Ou Destiny 2, qui propose toujours de multiples modes multijoueurs capables de se réinventer.

Quelle est la morale ici ? Si vous recherchez des titres passionnants pour inaugurer votre nouveau PC Gamer ou PC portable gamer, et que vous souhaitez qu’ils vous occupent un certain temps, le classement des jeux les plus populaires de Steam s’avère un bon point de départ. Au moins pour passer de bonnes vacances de Noël et bien commencer 2021.