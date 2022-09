Cette mise à jour de Windows 11 va énormément plaire aux propriétaires de tablettes

Dans une nouvelle version anticipée de Windows 11, Microsoft tente une nouvelle fois de redessiner sa barre des tâches optimisée pour les tablettes et de mettre à jour le menu Paramètres.

La version 25197 (opens in new tab) de l’OS présente une barre des tâches proposant deux modes différents : réduit et étendu. En mode réduit, la barre des tâches est masquée, ce qui permet aux utilisateurs de disposer de plus d'espace sur l'écran et de ne conserver que les icônes les plus importantes, comme le niveau d’autonomie et l'horloge. Le mode étendu affiche la barre des tâches intégrale avec des applications, des widgets et le bouton Démarrer. Vous pourrez passer d'un mode à l'autre en faisant glisser la souris vers le haut ou vers le bas, depuis le bas de l'écran.

Microsoft souligne également que la barre des tâches des ordinateurs portables 2-en-1 "passera automatiquement à cette version optimisée", lorsque le clavier sera déconnecté ou replié. La nouvelle barre des tâches deviendra une valeur par défaut après déploiement de la version 25197. Vous pouvez vérifier que vous disposez bien de cette fonctionnalité, en vous rendant dans la section Comportements de la barre des tâches (via les Paramètres). Il existe une option "Optimiser la barre des tâches pour les interactions tactiles lorsque cet appareil est utilisé comme une tablette".

Microsoft prévoit de poursuivre le développement de la barre des tâches optimisée, car il reste encore quelques problèmes à régler. Certains rapports signalent que des widgets apparaissent tronqués et que la transition de la barre des tâches se révèle plus lente que prévu.

Une version assez riche

Le reste des nouvelles fonctionnalités attendues concerne tous les appareils, et pas seulement les tablettes. Le menu Paramètres sera doté de nouvelles icônes et illustrations animées. Comme on peut le voir dans l'animation de présentation (opens in new tab), les icônes des paramètres seront animées d'un petit bruit sec.

La nouvelle barre d'état système ajoutera un "traitement de mise au point et de survol" des icônes situées dans le coin inférieur droit. L’éditeur indique en outre que la fonction glisser-déposer sera désactivée pour les icônes de la barre d'état système. Il assure cependant qu'elle sera rétablie à l'avenir.

Nous devrons enfin bénéficier d’un nouveau support natif Arm64 pour l'application Calculatrice. Microsoft affirme que celle-ci deviendra plus réactive lorsqu'elle sera utilisée sur des appareils Arm64. Et Media Player donnera un accès direct à Clipchamp dans le menu contextuel, pour des montages vidéo rapides.

N’oublions pas les correctifs

La version anticipée comporte aussi une série de correctifs logiciels. Hormis les quelques exclusivités pour tablettes, tous les correctifs seront appliqués à tous les appareils Microsoft.

Sur les tablettes, la barre des tâches ne clignotera plus lorsque des modifications sont apportées à la barre d'état système. La date et l'heure ne devraient plus être tronquées et Microsoft s'est débarrassé d'un bug affichant une couleur non conforme sur certaines parties de la barre des tâches. Il y a toutefois une condition préalable aux changements apportés à la tablette. La nouvelle barre des tâches optimisée doit être activée pour que les correctifs soient pris en compte.

Quant aux autres patchs, ils couvrent divers aspects de Windows 11. L’option Vider la corbeille dans l'Explorateur de fichiers sera désormais plus rapide, les bugs qui provoquaient des plantages sporadiques ont été corrigés et le Gestionnaire des tâches devient plus fiable.

La version 25197 est actuellement disponible en téléchargement depuis le canal Dev du programme Windows Insider. Microsoft demande aux utilisateurs d'aller dans le Feedback Hub et de donner leur avis sur celle-ci - ce que vous pouvez faire en appuyant sur les touches Windows et F en même temps.