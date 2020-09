Nvidia : le design et les spécifications des RTX 3080 et 3090 dévoilés

Les GeForce RTX 3080 et RTX 3090 de Nvidia viennent tout juste de faire l’objet de fuites importantes. De nouvelles images provenant de deux fabricants se sont retrouvées en ligne avec les prétendues spécifications finales des cartes graphiques ainsi que des photos de la RTX 3070.

Ce sont les marques Gainward et Zotac qui sont concernées par ces fuites, avec des visuels des cartes graphiques Phoenix pour le premier, accompagnées de détails sur les spécifications des RTX 3080 et 3090, comme le souligne le site Videocardz.

En plus de venir confirmer le nom des cartes, qui figure clairement sur l'emballage, la fuite nous apprend qu’elles sont construites en 7nm et que les 3080 et 3090 de Gainward auront un design 2.7 slots avec trois ventilateurs. Il n'est donc pas si surprenant que les cartes tierces ne soient pas très petites non plus. Même si elles ne sont pas tout de même pas à l'échelle de la géante Founders Edition de Nvidia que nous avons récemment aperçu.

(Image credit: Gainward / Videocardz)

En ce qui concerne ses spécifications, la RTX 3090 embarquerait 5 248 CUDA cores, une mémoire vidéo GDDR6X de 24 Go avec une vitesse de 19,5 Gbps, et une consommation électrique de 350 W (comme nous l’avions déjà indiqué).

Pour ce qui est de la RTX 3080, vous aurez droit à 4 352 CUDA cores, 10 Go de VRAM GDDR6X (à 19 Gbps) et 320 W de puissance (une version avec plus de mémoire vidéo pourrait être lancée plus tard).

Gainward ferait tourner la RTX 3090 à une fréquence de 1 725 MHz, la RTX 3080 atteignant elle 1 740 MHz. Nous ne pouvons pas considérer ces informations comme définitives, comme pour n'importe quelle fuite. Mais à ce stade, cette fiche technique nous semble assez convaincante (et va de pair avec les rumeurs précédentes et les nouvelles informations dévoilées par Zotac).

Et la lumière multicolore fut

Les images divulguées par Zotac (toujours via Videocardz) pour ses modèles RTX 3080 et 3090, ainsi que ses cartes 3070, nous donnent également un aperçu des unités Trinity HoLo 3080 et 3090 (aux côtés de la Trinity ordinaire qui abandonne quant à elle l'éclairage RVB ainsi que les versions AMP Extreme). Nous aurions ici droit à des cartes graphiques à trois slots avec trois ventilateurs comme celles de Gainward.

(Image credit: Zotac / Videocardz)

La RTX 3070 de Zotac serait une carte graphique plus petite avec un double ventilateur (vous aurez droit à une version avec LED RVB, et une sans éclairage).

Notons également que ses nouvelles fuites révèlent que la RTX 3090 de Nvidia bénéficierait du SLI NVLink, ce qui signifie que vous pourrez coupler deux de ces cartes pour de meilleures performances (bien que le coût de deux cartes devrait sans doute atteindre un niveau astronomique).

Ces cartes graphiques Ampere prendront en charge le PCIe 4.0, et seront équipées de la technologie RTX de deuxième génération dont une augmentation massive des performances a déjà été annoncée. Quoi qu'il en soit, le lancement de ces nouvelles cartes approche à grands pas, et nous en connaîtrons bientôt tous les détails officiels : Nvidia devrait procéder à sa grande révélation ce mardi 1er septembre, plus que deux jours à attendre donc.