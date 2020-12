Nvidia RTX 3000 : Les spécifications des nouvelles cartes graphiques fuitent, AMD n'a qu'à bien se tenir

Une nouvelle rumeur suggère que Nvidia ne ferait aucun compromis avec sa prochaine livraison de cartes graphiques de la série RTX 3000 (comme nous les appelons encore jusqu'à ce que nous ayons un nom officiel), avec des spécifications (très) solides et un lancement qui serait prévu pour septembre.

Ces détails proviendraient apparemment d’une source du site Wccftech et avancent le fait que Nvidia lancerait trois nouvelles cartes graphiques en septembre, suivies d'une autre en octobre et de deux autres à une date ultérieure qui n'a pas encore été décidée.

Le plus intéressant ici est peut-être que les rumeurs semblent confirmer que la remplaçante de la RTX 2080 Ti, serait dotée d'une énorme mémoire vRAM de 24 Go.

Il s’agit d’une quantité de mémoire incroyablement grande, qui ne trouve d'équivalent que chez la très coûteuse RTX Titan. Il semble cette fois-ci que Nvidia veuille s'assurer que son rival AMD ne bénéficiera en aucun cas de l'avantage de la puissance. Celui-ci étant censé lancer sa propre carte graphique appelée "Big Navi" à peu près à la même période, et qui serait quant à elle équipée de 16 Go de vRAM.

Planning des sorties

Selon les sources de Wccftech, une première carte graphique avec la board PG132-10, qui pourrait être la RTX 3080 Ti ou même la RTX 3090, serait lancé avec 24 Go de vRAM et un bus mémoire de 384 bits pendant la seconde moitié du mois de septembre.

Nvidia lancerait également, d’après les rumeurs, deux cartes destinées à remplacer l'actuel RTX 2080 Super. La première, basée sur la board PG132-30 et qui pourrait être la RTX 3080, aurait 10 Go de vRAM et un bus mémoire de 320 bits. Elle serait lancée à la mi-septembre.

La seconde carte, basée sur la board PG132-20, serait livrée avec 20 Go de vRAM et un bus mémoire de 320 bits, avec un lancement prévu pour la première moitié du mois d'octobre.

Nvidia prévoirait également de remplacer sa RTX 2070 Super par deux autres cartes : la PG142-10 qui serait lancée dans la seconde moitié de septembre avec 8 Go de vRAM et un bus 256 bits, suivie de la PG142-0, qui serait elle livrée avec 16 Go de vRAM. La largeur du bus et la date de lancement de cette dernière n'ayant apparemment pas encore été décidées.

Enfin, il semblerait que Nvidia s’apprête aussi à lancer un GPU plus abordable pour remplacer la RTX 2060 Super. Il serait équipé d’une board PG190-10 avec 8 Go de vRAM et un bus 256 bits. La date de lancement n’ayant, apparemment, ici non plus pas encore été fixée.

Gardez à l’esprit qu'il s'agit ici de rumeurs, bien que Wccftech semble avoir raisonnablement confiance en leur fiabilité. Si celles-ci se confirment, il semblerait bien que Nvidia se prépare à mener la vie très difficile à AMD dans les prochains mois.