Arrêtez tout, le tweet d'un cadre d'Apple pourrait bien dévoiler une démo des lunettes VR d'Apple

Avons-nous vu une micro-démo des lunettes AR d'Apple ?

Lorsque Greg Joswiak, responsable du marketing mondial d'Apple, a tweeté mercredi l'annonce de l'événement produit du 8 mars, il a utilisé le mot "Peek", qui signifie évidemment voir quelque chose, et qui pourrait être notre premier indice.

Cependant, si vous baissez le volume de la musique (Wonder de Yung Bae) et que vous vous concentrez sur la vidéo de 15 secondes, vous remarquerez autre chose.

La vidéo s'ouvre sur un plan de la scène de l'Apple Theater à l'Apple Park de Cupertino, en Californie. Nous connaissons cette scène, et il n'y a pas de doute, c'est clairement l'endroit réel. Au-dessus de la scène flotte un logo Apple translucide, en 3D, qui semble presque éclairé d'en haut.

Le logo est intéressant car il semble exister, comme un objet physique flottant à l'endroit où le PDG d'Apple, Tim Cook, se tient normalement (et se tiendra probablement le 8 mars).

Peek performance. March 8th. See you there. #AppleEvent pic.twitter.com/cEKMq7BuBhMarch 2, 2022 See more

La caméra fait un panoramique et tourne pour garder le logo Apple au centre du cadre. Contrairement au mouvement fluide du rendu 3D, il y a presque une légère oscillation humaine. Au fur et à mesure que la caméra tourne, de plus en plus de vagues graphiques du logo flottent vers l'avant et passent devant la caméra. Si vous regardez attentivement le bord de la scène, vous pouvez voir que la caméra n'entre pas dans le logo. Au contraire, l'imagerie se dirige vers lui.

Enfin, la caméra avance au-delà du bord de la scène et les images deviennent plus lumineuses et plus intenses, avec des logos de différentes couleurs qui glissent devant le spectateur. Lorsque le logo cesse de changer, il est clairement toujours sur la scène.

S'agit-il des Apple Glass ?

En réalité, tout cela ressemble à une vue des lunettes de réalité augmentée, plus précisément des Apple Glasses.

Apple n'a jamais confirmé ce projet dont on parle depuis longtemps, mais de nombreuses rumeurs au fil des ans ont aiguisé notre intérêt.

Nous savons qu'elles pourraient être légères et ressembler à des lunettes normales, un exploit uniquement possible car les lunettes numériques reporteraient la plupart des traitements sur l'iPhone dans votre poche.

Si l'on suppose que cette vidéo est un flux des lentilles OLED transparentes que l'on peut s'attendre à voir dans les lunettes Apple, la résolution de la vidéo est logique. Vous ne verriez pas de cadres et n'auriez pas l'impression que votre champ de vision est réduit.

Il est également possible qu'il s'agisse d'un enregistrement de la vue provenant du casque de réalité mixte d'Apple, plus connu et plus avancé. Ce casque pourrait ressembler un peu plus au HoloLens de Microsoft et intégrer davantage de composants dans le casque, par opposition à un iPhone.

C'est vrai, c'est un pari audacieux de faire des conclusions hâtives à partir d'une vidéo de 15 secondes, mais Apple ne fait rien par hasard. L'utilisation du mot "Peek" dans "Peek Performance" est intentionnelle, comme l'est chaque image de cette vidéo.

Comme si vous aviez besoin de plus de preuves, visitez la page The Apple Events en utilisant Safari sur votre iPhone ou iPad. Si vous appuyez sur le logo, vous accéderez à ce même objet AR logo et pourrez le voir flotter dans l'espace chez vous ou au bureau.

Il est temps de se réjouir de l'événement Apple du mois de mars.

L'œuf de Pâques de l'événement de mars d'Apple est un objet de RA. (Image credit: Future)