Cette fausse vidéo d'Elon Musk veut vous inciter à investir dans les crypto-monnaies - à perte

Des experts ont découvert une nouvelle arnaque à la crypto-monnaie qui fait le tour du monde en exploitant une fausse communication vidéo du PDG de Tesla, Elon Musk.

Des cybercriminels ont créé une fausse plateforme d'échange de crypto-monnaies appelée BitVex, qui prétend que les investisseurs peuvent obtenir jusqu'à 30% de rendement sur leurs dépôts de crypto-monnaies. En réalité, ces derniers sont subtilisés instantanément.



Au moment de la mise sous presse, le site factice était toujours en activité, à l'adresse bitvex[.]org. Ce dernier évoque des transactions attractives à court terme : "Nous vous fournissons les contrats de trading les plus rentables et les plus fiables, en effectuant des paiements quotidiens. Commencez à négocier vos devises aujourd'hui et obtenez vos premiers intérêts demain."

Il présente également des témoignages de personnalités telles que CZ (fondateur et PDG de Binance) et Cathie Wood (fondatrice, PDG et directrice informatique d'Ark Invest). Elon Musk est cité comme PDG de cette organisation inexistante. Pour rendre l'arnaque plus convaincante, la plateforme énumère aussi les "bénéfices" générés par ses "utilisateurs".

Un faux de très mauvaise qualité

Le site est surtout promu par une vidéo deepfake d'Elon Musk, dans laquelle on voit le milliardaire et entrepreneur excentrique vanter les mérites de l'entreprise. La vidéo n'apporte pas grand-chose à la légitimité de l'opération, car la production multimédia est ridiculement mauvaise.

Néanmoins, les fraudeurs l'ont partagée via YouTube, où elle acquiert une viralité conséquente. Pour autant, la campagne n'a rapporté que des gains minimes aux fraudeurs. En regardant de plus près, BleepingComputer a trouvé un certain nombre d'adresses de portefeuilles que chaque transaction utilise. Et à l'exception de l'adresse Bitcoin qui, à l'heure où nous publions cet article, ne contient pas plus de 1,4 million de dollars en crypto-monnaie (environ 1,3 million d’euros), aucun versement n'a été effectué vers un ou plusieurs comptes identifiés.

Il est conseillé aux investisseurs en crypto-monnaies de ne pas conserver leurs jetons sur un échange, mais plutôt de les déplacer vers un portefeuille non gardien. Leurs comptes doivent être protégés par des mots de passe et des clés de sécurité forts, tandis que leurs ordinateurs, tablettes et mobiles doivent être maintenus à jour, derrière des pare-feu et avec une solution antivirus puissante.

