Apple Event 2020 : Apple Watch 6, iPad Air 4, iPhone 12 - que nous réserve vraiment le 15 septembre ?

Suivez l’Apple Event 2020 en direct sur TechRadar

Après les rumeurs faisant état d’une présentation importante le 8 septembre dernier, Apple a confirmé la date du 15 septembre avec un joli logo de réalité augmentée dans l'invitation envoyée par e-mail à la presse. Cela a déjà donné lieu à quelques spéculations : les iPhone 12 adopteront-ils une couleur bleue dominante ? Les écrans disposeront-ils d’un taux de rafraîchissement plus élevé et plus fluide ?

Le prochain Apple Event devrait livrer quelques annonces officielles de nouveaux produits Apple, ce mardi 15 septembre. Nous attendons de très grandes révélations sur bon nombre d’appareils phares censés émerger au cours du second semestre 2020, tels que l’Apple Watch 6, l’iPad Air 4 et bien sûr la série iPhone 12. Voici tout ce que nous savons, et tout ce que nous soupçonnons, à propos de la future keynote Apple.

Tout comme la WWDC 2020, l'Apple Event de septembre se déroulera uniquement en ligne et commencera à 19h (heure française). Apple n'a pas encore livré d’instructions, ni d’adresse, pour suivre la keynote. Nous supposons toutefois qu’elle sera retransmise en direct via le site web d’Apple et sur la chaîne officielle YouTube.

See you in 7 days! #AppleEvent pic.twitter.com/zDXneII5diSeptember 8, 2020

Mark Gurman, de Bloomberg, a calmé nos ardeurs en laissant entendre que l'iPhone 12 ne serait probablement pas dévoilé avant octobre, et donc qu’il n'apparaîtra pas lors de l'événement du 15 septembre. Les stars du show seraient dès lors l'Apple Watch 6 et l'iPad Air 4.

iPhone 12

L'iPhone 11 de 2019 (Image credit: TechRadar)

Comme Apple révèle généralement ses nouvelles gammes d'iPhone en septembre, tous les ans, nous nous attendions à ce que l'iPhone 12 soit le premier sur le pont durant l’Apple Event 2020. Mais, il y a de fortes chances pour que ça ne soit pas le cas.

M. Gurman a développé ses convictions dans une analyse publiée sur le site de Bloomberg, expliquant que la future série iPhone ne devrait pas être lancée avant octobre. Cependant, le nouveau système d’exploitation mobile, iOS 14, sortira bien en septembre. Et les iPhone compatibles (l'iPhone 6S et les version ultérieures) pourront le télécharger probablement après le 15.

Toujours d’après Bloomberg, l'iPhone 12 affichera un nouveau design, des appareils photo mis à jour et un support 5G. Les fuites de ces derniers mois ont fait état d’une conception métallique aux bords arrondis que nous n'avions pas croisée depuis l'iPhone 5S… bien que récemment réintroduite dans les derniers modèles iPad Pro.

Quatre modèles différents d'iPhone 12 devraient faire leur apparition cette année. Deux appareils moins chers et moins équipés, semblables à l'iPhone 11 (avec des écrans de 5,4 et 6,1 pouces), et deux versions plus chères (avec des écrans de 6,5 et 6,7 pouces). Nous prévoyons que l'un des deux modèles les plus premium, ou même les deux, seront compatibles avec la norme 5G. A l’inverse des variantes les plus abordables.

Apple Watch 6

L'Apple Watch 5 (Image credit: Shutterstock)

Nous avions entendu de nombreuses rumeurs selon lesquelles l'Apple Watch 6 serait révélé début septembre. Finalement, il semble que la prochaine montre connectée de la firme de Cupertino se fasse désirée une quinzaine de plus.

L'Apple Watch 6 ne devrait pas différer radicalement de son prédécesseur, si ce n’est qu’elle bénéficiera de quelques fonctionnalités supplémentaires. La plus probable est un nouveau capteur SpO2 pour suivre les niveaux d'oxygène dans le sang. Une option déjà présente chez sa toute nouvelle concurrente, la Samsung Galaxy Watch 3.

Des prévisions plus farfelues incluent un capteur d'empreintes digitales Touch ID sous l'écran. Une Ou encore l’ajout d’un capteur de température corporelle, fort utile en ces temps de Covid-19.

iPad Air 4

LiPad Air 2019 (Image credit: Future)

De tous les appareils qui pourraient être lancés incessamment sous peu, le nouvel iPad Air 4 est celui que nous attendons le plus après la prochaine smartwatch d'Apple.

Là encore, vous ne devriez pas rencontrer de transformations révolutionnaires par rapport à l’iPad Air 3 - sauf que la future tablette Apple pourrait abandonner le port Lightning pour l'USB-C et passer d'un écran de 10,5 pouces à un écran 11 pouces - deux mises à jour qui imitent le design du dernier iPad Pro.

Parmi les autres caractéristiques possibles, citons le passage du bouton « Touch ID » au bouton « Face ID » privilégiant la reconnaissance faciale au capteur d’empreintes digitales. Et la suppression éventuelle du bouton « Home », bien que les analystes ne soient pas unanimes sur ce point.

Encore selon la rumeur globale, l'iPad Air 4 s’équiperait de quatre haut-parleurs stéréo et du même jeu de puces A14 qu’embarquera l'iPhone 12.

(Image credit: Tile)

Eux aussi sont attendus depuis un certain temps. Les AirTags d'Apple n'ont pu être dévoilés lors de la WWDC 2020, l'Apple Event de septembre sera donc la prochaine occasion d’introduire ces trackers prometteurs. Il est possible qu’Apple ait prévu cette sortie tardive depuis longtemps, l’application AirTags faisant probablement partie intégrante d'iOS 14.

Grâce aux AirTags, il est possible de localiser aisément, via l’application iOS, tout objet que vous couplerez au tracker. Comme vos clés ou votre portefeuille.

D’autres surprises ?

Pour l'instant, il semble presque certain que nous découvrirons une nouvelle Apple Watch et un nouvel iPad lors de l'Apple Event 2020. Il se peut aussi qu'Apple ait prévu de dévoiler quelque chose de totalement différent à la place. De nouvelles fonctionnalités Apple CarPlay ? Les Apple Glasses ? Une alternative à Apple AirPower ? Les possibilités sont multiples mais pourraient s’avérer fort décevantes face à la révélation des produits phares ci-dessus.