Apple AirTags : date de sortie, prix et comparatif avec le porte-clés connecté Tile

Depuis quelques années, nous entendons de multiples rumeurs selon lesquelles Apple lancerait un tracker d’objets du quotidien. Bien que nous ne sachions pas quand ce produit sortira, c'est un accessoire prometteur, qui exploite toute la puissance du système d’exploitation iOS pour localiser tout ce que vous y attacherez.

Qu'est-ce qu'un AirTag ? Il s’agit d’un dispositif connecté qui permettrait de suivre à la trace tout objet que vous avez l’habitude d’égarer un peu trop fréquemment. Les Apple AirTags pourraient être appairés à n’importe quel appareil Apple, comme l’iPhone 12, l’Apple Watch 6 ou encore l’iPad Air 4. Chacun d’entre eux vous servirait alors de guide pour retrouver vos objets perdus, via les applications « Trouver mon… ».

Nous ne savons pas encore grand-chose sur cet accessoire, et Apple n'a pas officiellement reconnu, ni même laissé entendre, qu'il était en cours de développement. Tout ce que nous avons, ce sont des fuites éparses, y compris des extraits de code provenant d'iOS 13 et d'iOS 14 - citant à maintes reprises les Apple AirTags.

Nous attendions les Apple AirTags lors de la WWDC de juin dernier, puis au cours des keynotes qui ont vu apparaître l’Apple Watch SE, l’iPad 2020 et l’Apple HomePod Mini. Nous attendons toujours, et nous avons coché beaucoup de cases en novembre avec grand espoir. L’événement One More Thing, ultime annonce publique de la firme de Cupertino, aura lieu le 10 novembre prochain. Et c’est peut-être la dernière chance de voir apparaître les Apple AirTags (en tout cas cette année).

Qu'est-ce que c'est ? Un système de localisation pour suivre à la trace vos petits objets personnels

Un système de localisation pour suivre à la trace vos petits objets personnels Quand sortiront-ils ? Si nous ne les découvrons pas le 10 novembre, il reste 2021

Si nous ne les découvrons pas le 10 novembre, il reste 2021 Combien coûteront-ils ? Difficile à chiffrer, mais le Tile est actuellement vendu à 24,99 € l’unité

Comme nous ne les avions pas vus lors de la keynote organisée par Apple en septembre, nous nous attendions à ce qu'ils soient lancés en octobre, en même temps que la nouvelle gamme iPhone 12. Là encore, chou blanc. Nous comptons donc sur One More Thing, le troisième et dernier rendez-vous automnal d’Apple, qui devrait également révéler les premiers ordinateurs ARM de la société.

Macotakara (un site web japonais dédié aux innovations Apple) a déclaré que les AirTags seraient présentés en même temps que l'iPhone 12, durant la seconde quinzaine d'octobre - nous savons désormais qu’il n’en est rien.

Il convient de noter que Jon Prosser, peut-être le leaker le plus pro-actif en termes de fuites Apple, avait précédemment déclaré que nous ferions connaissance avec les AirTags lors de la conférence WWDC 2020 en juin ; il se pourrait que cette fenêtre de lancement ait fait partie du plan de départ de l’entreprise, mais que la chaîne de production a subi entre temps les affres de la pandémie mondiale. Depuis, Prosser parie davantage sur une sortie au cours du premier semestre 2021.

Quant au prix des AirTags d'Apple, il demeure totalement inconnu. Étant donné leur ressemblance avec les trackers Tile, nous pourrions nous baser sur les tarifs de ces derniers. Le Tile Mate standard coûte 24,99 € s’il est vendu séparément, en lot de deux et lot de quatre, la facture grimpe respectivement à 47,99 € et 69,99 €. Bien évidemment, comme il s’agit d’un produit Apple, nous nous attendons à ce que le prix de départ soit un tantinet plus élevé.

Il existe d'autres produits Tile de différentes tailles, nous pourrions donc obtenir des Apple Tags plus petits ou plus sophistiqués (et donc plus chers) également. Enfin, Tile dispose d'un service d'abonnement Premium - à partir de 2,92 € par mois - qui offre des fonctions de suivi améliorées et le remplacement annuel de la batterie, ce qui suggère un autre service potentiel à imiter.

Nous avons également entendu dire qu'Apple vendrait séparément un portefeuille connecté associé aux AirTags. Affaire(s) à suivre.

Apple reste très mystérieux sur la configuration et les options de ses Apple AirTags, mais les rumeurs, elles, se font de plus en plus insistantes. La plus insistante compare activement les AirTags aux produits Tile, il faut s’attendre donc à ce que les deux partagent le même dispositif de fonctionnement : se clipser à un petit objet du quotidien (clés, portefeuille, badge professionnel…) puis être actionné via une application dédiée.

Puisque les appareils Apple disposent de la fonctionnalité « Trouver mon… » pour localiser précisément l'emplacement d’un iPhone, d’une Apple Watch ou d’une paire d’AirPods, il n'est pas surprenant que des extraits de code indiquent que les AirTags s’associeront à ce service existant. Si vous vous éloignez trop d'un objet clipsé à un AirTag et que votre appareil Apple est en marche, l’application « Trouver mon… » devrait émettre un signal sonore, pour vous aider à repérer plus efficacement l’élément perdu.

Encore un tracker Tile (Image credit: Tile)

Mieux encore : les AirTags inclurait l’usage de la réalité augmentée. Tant et si bien, qu’en ouvrant l’application Caméra de votre iPhone, vous pourriez localiser l’emplacement exact de l’objet égaré chez vous. Celui-ci se matérialisant sous la forme d’un ballon. Une prouesse possible, si l’objet se trouve à portée de réseau de votre appareil, cela va de soi.

Toujours d’après Jon Prosser, les AirTags emploieraient également la bande ultra-large (UWB), une technologie qui devrait permettre un positionnement extrêmement précis.

M. Prosser a récemment divulgué des visuels illustrant le design supposé des prochains AirTags. Ce ne sont pas des documents officiels, mais ils sont apparemment basés sur des vidéos du produit qu’il a déjà vu de ses propres yeux.

Apple AirTags (codename: B389)- White front (no logo) CLEAN!- Polished metal back- Apple logo on back3D render made by the AMAZING @CConceptCreator. Sources shared with me a video of the real AirTags — to protect them, we made a 3D render to show you. pic.twitter.com/aKGOATXMMOSeptember 14, 2020

Comme vous pouvez le constater ci-dessus, il s'agit d'un disque blanc avec une plaque de métal sur le flanc. Apparemment, les AirTags sont légèrement plus grands qu'un bouchon de bouteille.

Avec quels appareils les AirTags seront-ils compatibles ? L'une des premières spéculations, avancées en juin 2019, a cité iOS 13 comme pilote des trackers à venir. Ce qui laisse suggérer que tout iPhone passé sous cette version de l’OS pourrait être capables de les utiliser (à commencer par l'iPhone 6S). Nous ne savons pas quelles versions minimales d'iPadOS ou de macOS seront nécessaires pour assurer cette compatibilité côté tablettes et ordinateurs.

Ce que nous aimerions voir

Bien sûr, les caractéristiques ci-dessus sont intéressantes, mais tant que nous ne saurons pas exactement de quoi sont capables les AirTags, voici ce que nous apprécierons essayer sur ces trackers du futur.

1. Avoir le choix entre plusieurs types d'AirTag

Oui, un AirTag, c'est bien - mais étant donné la variété de produits Tile disponibles, Apple a forcément intérêt à s’aligner avec un catalogue conséquent. Le Mate standard de Tile a une portée de 45 mètres, tandis que le Pro s'étend jusqu'à 90 mètres. Le Tile Slim est à peine plus épais qu'une carte de crédit, tandis que le Sticker est minuscule et peut être collé sur une télécommande. Les AirTags pourront-ils de même se coller au dos de votre iPhone ou de votre Apple Watch ?

Nous sommes pratiquement sûrs que ce sera le cas de toute façon, mais nous désirerions que tous les grands produits de l'écosystème Apple puissent activer l’application « Trouver mon… » pour suivre efficacement les AirTags. Nous avons déjà entendu parler de la compatibilité avec l'iPhone, l'iPad et le Mac/MacBook, mais qu'en est-il de l'Apple Watch ? Compte tenu de la boussole et des capteurs puissants des Apple Watch 5 ou 6, il serait bon de disposer d'une capacité de surveillance sur tout le spectre Apple.

3. Devenir un facilitateur santé du quotidien

Nous sommes curieux de savoir si le virage pris par Apple vers le suivi santé pourra être adapté, de manière intéressante, avec les AirTags. Pourrez-vous étiqueter du matériel censé être à portée de main, comme des inhalateurs, des kits d'insuline ou un flacon de médicaments ? Peuvent-ils être reliés à Siri, qui non seulement vous rappellera de prendre votre traitement avant de partir, mais vous localisera aussi sa position ?

4. Profiter de packs bon marché

Nous sommes toujours à la recherche de bonnes affaires, et nous rêverions qu’Apple propose des lots généreux d’AirTags. Les vendre par six serait pratique pour les placer sur tous les objets essentiels du quotidien. Surtout si nous devons composer, en plus, avec une installation domotique - et donc de multiples gadgets connectés mais éparpillés dans la maison.