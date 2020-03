L’annulation de l’E3 2020 peut-elle mettre en péril les lancements de la PS5 et de la Xbox Series X ?

L'E3 2020 est officiellement annulée. Les sorties de la PS5 et de la Xbox Series X sont toujours annoncées pour la fin de l’année. Mais leur absence à la grande messe du jeu vidéo peut-elle avoir un impact sur les ventes ?

Si la firme Sony a confirmé, depuis longue date, qu'elle n’aurait pas participé à l’événement cette année, la plupart de ses studios partenaires, eux, avaient pris leur ticket d’entrée pour présenter les futurs jeux exclusifs de la PS5.

Quant à Microsoft, elle s’est toujours réjouie de sa venue à l’E3 2020, tribune de circonstance pour inaugurer officiellement la Xbox Series X et son catalogue de jeux à venir.

Que va-t-il se passer maintenant ? Les organisateurs de l'ESA étudient la possibilité de diffuser quelques conférences en streaming vidéo, reste que la suppression physique de l’E3 aura clairement des répercussions sur les premiers jours des consoles next-gen et, par extension, sur le marché du jeu vidéo. Nous avons analysés les impacts possibles pour la PS5 et la Xbox Series X.

La bonne nouvelle est que Sony n'avait pas prévu de mettre les pieds à l’E3 2020. La société a confirmé plus tôt cette année qu'elle ne participerait pas à la convention mondiale, préférant dévoiler la PS5 par ses propres canaux de communication. L'annulation de l'E3 ne devrait donc pas causer d'impact majeur sur le lancement de la console. La PS5 sera probablement lancée pendant un grand événement Sony, diffusé en direct et qui se tiendrait avant juin.

Cependant, nous nous attendions à ce que les développeurs et éditeurs tiers annoncent ou présentent leurs jeux PS5 pendant l'E3 2020. De nombreux studios, à l’instar d’Ubisoft, se reposaient énormément sur le salon du jeu vidéo pour exposer leur catalogue.

L'ESA, qui devait organiser l’événement, réfléchit à une diffusion des conférences en streaming pour permettre aux éditeurs de tenir, malgré tout, leurs conférences. Certains des éditeurs invités pourraient également choisir de diffuser leurs actualités via un flux vidéo propre sur Facebook, YouTube ou Twitch - sans passer par l’ESA.

Il est de même possible que Sony invite lesdits studios à présenter leurs jeux, au cours de son grand rendez-vous. A condition évidemment que ces jeux soient des exclusivités PlayStation. Les jeux portés sur la Xbox Series X risquent donc de ne pas être les bienvenus.

La suppression de l’E3 ne retardera pas l’agenda des sorties jeux sur PS5.

Microsoft va probablement être le plus durement touchée par l'annulation de l'E3 2020. La compagnie misait sur une révélation en grandes pompes de la Xbox Series X - et de ses premiers jeux - au cours de la convention.

Mais tout n'est peut-être pas perdu. Le patron de la filiale Xbox, Phil Spencer, a tweeté peu après la décision de l'ESA que Microsoft organiserait, comme Sony, son propre événement en direct, en lieu et place d'une conférence E3. Bien que Spencer n'ait pas divulgué de détails sur le programme impliqué. Celui-ci devrait être révélé dans les prochaines semaines.

E3 has always been an important moment for Team Xbox. Given this decision, this year we'll celebrate the next generation of gaming with the @Xbox community and all who love to play via an Xbox digital event. Details on timing and more in the coming weeks https://t.co/xckMKBPf9hMarch 11, 2020