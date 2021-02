La version bêta d'Android 12 est lancée - voici 9 changements importants auxquels votre smartphone doit s’attendre

La bêta d'Android 12 est en ligne, Google vient d’annoncer que la première version officielle destinée aux développeurs d'applications Android est maintenant disponible.

Alors que nous sommes probablement à plusieurs mois du lancement d'Android 12 auprès du grand public (la mise à jour Android de l'année dernière a été lancée le 8 septembre), cette version bêta fait la lumière sur les changements à venir pour les smartphones Android. Et il n'est pas nécessaire d'attendre leur présentation pendant la convention Google IO 2021 pour les découvrir.

Parmi les améliorations attendues sous Android 12, notez ainsi l’enregistrement d’images plus belles que les fichiers JPEG standard, des notifications d'applications plus rapides, et davantage de mesures de protection de la vie privée - ou du moins la promesse d'être plus transparent sur l'utilisation de vos données. Google facilite également la compatibilité des applications avec des appareils plus spécifiques comme les smartphones pliables.

Les nouvelles fonctionnalités Android 12 présentées sont réparties en trois catégories, selon Dave Burke, vice-président de l'ingénierie Google. Nous les avons analysées ci-dessous en regroupant celles qui nous apparaissaient relativement similaires.

Le téléchargement de la version bêta d'Android 12 n'est pas conseillé au grand public. D'après M. Burke, cette édition est strictement réservée aux développeurs d'applications Android expérimentés. Les versions développées par les développeurs ne sont pas toujours stables et peuvent ne pas fonctionner correctement avec vos applications existantes.

Pour obtenir l'Android 12 Developer Preview sur votre téléphone, vous devez la télécharger manuellement sur un appareil compatible. Pour l'instant, la compatibilité d'Android 12 est limitée aux séries Google Pixel 5, Pixel 4 et Pixel 4a, ou Pixel 3 et Pixel 3a.

« Vous pouvez flasher une image d'usine sur votre appareil Pixel, ou vous pouvez charger une image OTA sur un appareil Pixel fonctionnant sous Android 11, auquel cas vous n'aurez pas besoin de déverrouiller votre bootloader ou d'effacer des données », explique M. Burke.

« Dans tous les cas, une fois que vous avez installé manuellement une version de prévisualisation, vous recevrez automatiquement les futures mises à jour en direct pour toutes les prévisualisations et les bêtas ultérieures ».

Voici la page via laquelle il est possible de télécharger la version bêta pour développeurs Android 12, avec des instructions détaillées. Une version bêta publique d'Android 12 sera bientôt disponible. Google prévoit d'ouvrir les inscriptions à celle-ci, un peu avant le lancement officiel de l’OS.

Quels sont les changements principaux apportés par Android 12 ?

1. La prise en charge des images AVIF

Android 12 cherche à abandonner l'ancien format JPEG pour quelque chose qui offre une meilleure qualité d'image et une compression plus efficace. C’est là qu’intervient le format de fichier image AV1 (AVIF). Les photos AVIF, compressées à la même taille que les JPEG, ne subiront aucune perte de qualité.

2. Le transcodage des médias compatibles

Alors que la plupart des applications de caméra capturent vos vidéos en utilisant le nouveau format HEVC pour une meilleure qualité et compression, les applications qui utilisent des codecs plus anciens peuvent automatiquement transcoder le fichier en AVC, un format largement compatible.

3. Une fonction copier-coller simplifiée

Lors de la mise à niveau vers Android 12, il sera plus facile de copier du contenu, y compris du contenu riche, d'une application à l'autre grâce à une nouvelle API unifiée qui accepte toutes les sources : presse-papiers, clavier, ou glisser-déposer.

4. Des effets audio couplés au mode vibreur du smartphone

Les applications pourront fournir un retour haptique couplé à l'audio grâce au vibreur du téléphone. La force et la fréquence des vibrations sont dérivées d'une session audio, de sorte que les développeurs peuvent simuler un terrain accidenté dans un jeu de course, par exemple.

5. Le support de l’audio multicanal

Android 12 prendra en charge la lecture MPEG-H, les mixers et les effets sonores ont été optimisés pour supporter un maximum de 24 canaux (le seuil maximum précédent était de 8).

6. Une meilleure optimisation sur tablettes, smartphones pliables et téléviseurs

Cela fait un moment que nous n'avons pas vu Google se soucier de l’optimisation des applications mobiles du Play Store sur tablettes. L'entreprise a décidé de faire un effort en améliorant la charge des applications retenues sur ces appareils, ainsi que sur les téléviseurs et les téléphones pliables.

7. Une navigation gestuelle revue et corrigée

Google a simplifié le mode immersif afin que la navigation gestuelle soit plus facile et plus cohérente. Android 12 continuera de protéger votre lecture multimédia d’une interruption accidentelle en mode plein écran. Mais pour toutes les autres expériences en plein écran ou immersives, la société modifie la valeur par défaut. Ainsi, vous pourrez naviguer plus aisément sur votre smartphone, avec un seul geste requis par action.

8. Des widgets plus modernes

Android 12 va rafraîchir la conception de l’interface pour la rendre plus moderne. Avec des widgets, des dossiers et des commandes remodélisés. Les transitions et les animations seront également modifiées, pour gagner en fluidité.

9. Des notifications plus réactives

Pour que les notifications restent réactives, Android 12 bloquera les lots de notifications envoyés massivement. Google a demandé aux développeurs de s'écarter de ce schéma invasif.