L’AMD RX 6700 XT affiche des performances gaming très prometteuses

La nouvelle carte graphique Radeon RX 6700 XT d'AMD a fait l'objet d'une nouvelle fuite, cette fois liée à un comparatif de performances gaming mettant face à face le dernier GPU de la Team Red et le RX 5700 XT.

Comme toujours, tout benchmarking de pré-version doit être traité avec un certain recul, mais en supposant que ces résultats - partagés par Tum_Apisak, un leaker prolifique sur Twitter - soient légitimes, ils montrent comment la carte graphique 6700 XT se positionne par rapport à la 5700 XT sur le terrain des performances graphiques - avec pour arbitre central l’exécution du jeu Ashes of the Singularity.

AotSCrazy_1080pRX 6700 XT - 9300RX 5700 XT - 7400Crazy_1440pRX 6700 XT - 8800RX 5700 XT - 6600Crazy_4KRX 6700 XT - 7600RX 5700 XT - 5600https://t.co/Z3d0xg67S3 pic.twitter.com/YuJodTdBh5March 13, 2021 See more

Comme le rapporte VideoCardz, trois tests comparatifs ont été effectués avec des résolutions distinctives de 1080p, 1440p et 4K. En Full HD, la Radeon RX 6700 XT se révèle 26% plus rapide que la 5700 XT (avec un score de 9 300 points). En 1440p, elle s’avère 33% plus rapide que la génération précédente (avec un score de 8 800 points). Enfin, en 4K, elle est 36% plus rapide (avec un score de 7 600 points).

Une pénurie dès le jour 1 ?

En moyenne, sur ces trois tests, le nouveau GPU s'est montré 32% plus rapide que le 5700 XT, et ce, bien sûr, avant que le pilote graphique n'ait été paramétré et finalisé. En bref, nous obtenons un aperçu prometteur des performances de la carte graphique. Certainement plus que les récentes fuites de Geekbench qui ont montré que la RX 6700 XT se classait bien en dessous de la RTX 3060 Ti de Nvidia, dans le classement des GPU de milieu de gamme.

La carte graphique RX 6700 XT d'AMD sort le 18 mars, et comme pour tous les nouveaux GPU de 2020-2021, nous pouvons nous attendre à des ruptures de stock immédiates - avec des revendeurs qui tenteront sans doute de tirer profit de la situation.

AMD a apparemment fait des efforts pour s'assurer que l’approvisionnement des 6700 XT soit plus régulier que celui des modèles antérieurs. Toutefois, d'après les bruits de couloirs récents, la disponibilité devrait rester fragile.