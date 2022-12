AMD : des fuites sur les benchmarks de la RDNA 3 déçoivent certains joueurs

La sortie des cartes graphiques RDNA 3 d'AMD est imminente, et nous venons de voir des benchmarks qui soulignent ce que la Red Team a affirmé dans son marketing de pré-lancement - à savoir que le produit sera un concurrent direct de la RTX 4080 de Nvidia.

VideoCardz (s'ouvre dans un nouvel onglet) a récupéré les scores 3DMark des RX 7900 XTX et 7900 XT, qui sont basés sur des données collectées auprès de plusieurs évaluateurs, nous dit le site ; mais évidemment, nous devons être prudents avec ce genre de révélations.

Les résultats eux-mêmes montrent que dans 3DMark Time Spy à la résolution 4K (préréglage Extreme), la RX 7900 XTX atteint 13 729, et la 7900 XT enregistre un score de 13 687. En comparaison, la RTX 4080 atteint 14 005, ce qui signifie que les deux cartes graphiques AMD sont assez proches du produit Nvidia.

A la résolution de 1440p dans Time Spy, la RTX 4080 a plus d'avance avec 28,050 comparé à la RX 7900 XTX avec 25,473 et la 7900 XT avec 23,897.

En passant à 3DMark FireStrike, la 7900 XTX dépasse la RTX 4080, avec un score de 18 853 comparé au GPU de Nvidia avec 17 294, la 7900 XT restant derrière avec 16 915.

Et en 1440p pour FireStrike, la carte graphique 7900 XTX bat une fois de plus la carte Nvidia avec un score de 37 702, la RTX 4080 restant loin derrière avec 33 932 et la 7900 XT se positionnant à proximité avec un score de 33 497.

Analyse : Un pilote défectueux ?

Si ces benchmarks sont exacts, cela signifie que la RX 7900 XTX est en fait 9% et 13% plus rapide que la RTX 4080 dans FireStrike (4K et 1440p respectivement), et la RTX 4080 retourne la situation dans TimeSpy étant 2% et 10% plus rapide. Donc, l'idée que les deux cartes graphiques sont assez proches en termes de performances semble une réalité (et s'aligne largement avec d'autres fuites que nous avons vues récemment).

Naturellement, outre le fait que la fuite de ces scores appelle au scepticisme, nous devons également garder à l'esprit qu'il s'agit de benchmarks synthétiques. Une suite de résultats de jeux réels est vraiment nécessaire pour pouvoir juger de la performance des GPU AMD RDNA 3 par rapport à la RTX 4080.

Et la RTX 4090, d'ailleurs, et si vous vous posez la question, est incluse dans le tableau de résultats fourni par VideoCardz, et s'avère sans surprise largement en tête. En effet, elle est de 20 à 40 % plus rapide que la 7900 XTX d'AMD, selon le benchmark et la résolution utilisés.

Bien qu'il y ait quelque chose d'étrange ici, nous devons noter que les résultats de Time Spy montrent que le 7900 XT est très proche du modèle phare XTX, et en fait pratiquement son égal en 4K. Il semble que quelque chose ne va pas ici, donc s'il n'y a pas d'erreur avec la fuite, alors il pourrait peut-être s'agir d'un cas de pilote graphique défectueux,? Espérons que toutes les anomalies seront corrigées pour le lancement.

Ces benchmarks ont suscité quelques réactions en ligne, avec des gens déçus qui avaient espéré que la 7900 XTX serait plus rapide. Toutefois, étant donné qu'AMD positionne son produit phare comme un rival de la RTX 4080, nous ne voyons pas où le facteur surprise entre dans l'équation avec cette fuite. (Sauf pour cette anomalie avec le pilote potentiellement instable, qui pourrait signifier que le XTX s'avère plus rapide que ce qui est montré ici).

Un autre point de préoccupation potentielle est que si, comme la rumeur l'a dit, les modèles personnalisés tiers sont considérablement plus chers pour les GPU RDNA 3, cela pourrait laisser penser que le prix de la 7900 XTX n'est pas aussi convaincant que nous l'avions espéré, par rapport à la RTX 4080 (au moins dans ces cas). Il en va de même si le stock est maigre sur le terrain, comme la rumeur l'a récemment suggéré, et que les revendeurs s'y mettent et gonflent les prix, aussi. Et n'oubliez pas que, selon la rumeur, Nvidia pourrait réduire le prix de la RTX 4080, peut-être en partie en réponse au lancement de la RDNA 3.

Nous verrons bien comment tout cela se passe...